Deux puissantes associations de lutte antipiratage viennent de déposer auprès d'un tribunal américain une longue liste de sites de streaming et de téléchargement illégal. Elles ont toutes les chances d'obtenir gain de cause très rapidement. Par peur des représailles, certains ont anticipé et ont déjà fermé boutique. Mais d'autres ont pris les devants et ont enregistré d'autres noms de domaines, afin de recréer à l'identique leur site de piratage.

En matière de lutte de piratage, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) se montre de plus en plus active et réactive. Pour mémoire, c'est cette même association qui a réussi à faire fermer Extreme-down en février 2023, après avoir repéré plus de 40 000 films et séries diffusés illégalement.

L'ACE récidive : elle vient d'établir une liste de plus d'une quarantaine de sites qui vont devoir mettre la clé sous la porte dans les prochaines semaines. Pour certains, c'est même déjà fait : soit les responsables ont anticipé la décision des autorités, soit l'ACE et la MPA (Motion Picture Association) ont déjà pris le contrôle des sites incriminés.

Voici la liste des sites pirates qui devraient fermer dans les prochaines semaines

C'est une liste de 45 sites de streaming et de téléchargements pirates que l'ACE et la MPA ont fait parvenir la semaine dernière à un tribunal de Californie. Quelques exemples de films et de séries disponibles illégalement sont donnés et, pour chaque domaine, le trafic a été soigneusement analysé et classé. Au total, c'est plus de 100 millions de visites que ces sites génèrent chaque mois.

Lorsque l'ACE parvient à bloquer un site Web, elle prend le contrôle de son nom de domaine. Ainsi, depuis quelques jours, des sites comme uhuseries.com ou ownlserieshd.com ne sont plus accessibles. Les internautes qui désirent les visiter sont automatiquement redirigés vers le site officiel d'ACE, qui leur demande de se tourner plutôt des plateformes de streaming légales.

Cependant, comme à chaque fois qu'un site Web se voit contraint de fermer, d'autres viennent généralement les remplacer dans les jours qui suivent. Ou c'est un autre nom de domaine qui est instantanément enregistré par les détenteurs du site incriminé. En outre, si un site est inaccessible dans certains pays, il peut l'être encore dans d'autres. C'est tout naturellement le cas ici. En fonction de la région, les internautes se trouvent, il leur est toujours possible de visiter quelques-uns des sites qui ont pourtant fermé. Dans le cas de Compucalitv (l'un des sites du tableau n°2 ci-dessus), 4 autres noms de domaines similaires ont déjà été enregistrés en décembre.

Un petit jeu du chat et de la souris auquel les sites de streaming illégal et les associations de lutte antipiratage sont habitués. Coupez-leur la tête, deux autres repousseront.

