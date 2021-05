Switch Pro : Nintendo travaille sur une nouvelle console, c’est confirmé

S'agit-il de la Switch Pro ou d'une autre machine ? Quoi qu'il en soit, Nintendo vient de confirmer qu'elle travaillait effectivement sur une nouvelle “plateforme”, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs de l'entreprise nippone.

Comme vous le savez, cela fait maintenant plus d'un an que des rumeurs persistantes font état du développement d'une Nintendo Switch Pro. De nombreux rapports et bruits de couloir ont par exemple assuré que la Switch Pro embarquerait un écran 7″ OLED, que la console bénéficierait de plusieurs exclusivités et que les graphismes des jeux seraient boostés via le DLSS de Nvidia.

Bien évidemment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, tant que Nintendo n'aura pas décidé de lever le voile sur cette Switch Pro mystérieuse. Néanmoins, un commentaire récent de Nintendo confirme bel et bien que le constructeur nippon travaille actuellement sur une nouvelle machine.

Nintendo confirme travailler sur “la prochaine plateforme”

En effet, la firme japonaise a fait allusion à la successeur de la Switch lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs de Big N. Interrogé par un investisseur curieux de connaître quels sont les pôles de Recherche et Développement dans lesquels Nintendo investit le plus, le constructeur a confirmé que les jeux étaient toujours au centre des préoccupations, tout comme le Nintendo Switch Online et le nouveau matériel.

“Nous sommes encore à mi-chemin du cycle de la Switch, de fait les coûts des logiciels et de l'externalisation augmentent pour la Switch […] Le coût par titre augmente également et il faut un certain niveau d'échelle. Investir dans le jeu en ligne également. Bien qu'à mi-chemin du cycle Switch, il est nécessaire d'investir dans la prochaine plateforme, où l'intégration matérielle et logicielle se poursuivra”, a déclaré l'un des cadres de Nintendo à ses investisseurs.

Vous l'aurez donc compris, Nintendo investit activement dans “la prochaine plateforme”. Reste que rien ne dit qu'il s'agit de la Switch Pro, ou d'une toute nouvelle console à même de prendre la succession de la Switch. Faute d'avoir plus d'informations sur la Switch Pro, nous savons au moins que Nintendo planche sur une nouvelle console. Il faudra attendre la confirmation du constructeur. Nous mettrons évidemment à jour cet article en cas de déclaration de Big N.

