Switch OLED : les fans de la PS Vita se moquent de la console, ils ont l’écran OLED depuis 10 ans !

Les joueurs de PS Vita ne sont pas du tout impressionnés par l’annonce de la Nintendo Switch OLED. Et on peut les comprendre : sa principale nouveauté, son écran OLED donc, était déjà présent à la sortie de la console portable de Sony en… 2011. Ce que ses fans n’ont pas manqué de rappeler sur Twitter.

Malgré le fait que Sony a depuis longtemps lâché l’affaire, la PS Vita peut se targuer d’avoir un noyau de fans très loyaux. La console n’a jamais rencontré le succès commercial espéré, mais pour beaucoup, il s’agit tout simplement de la meilleure console portable jamais sortie. Et ce, peu importe les efforts de Nintendo. En effet, alors que le constructeur a enfin officialisé la nouvelle édition de la Switch, certains n’ont pas manqué d’exprimer leur déception.

Et pour cause : la Switch OLED n’est pas plus puissante que le modèle standard, contrairement à ce qu’affirmaient de nombreuses fuites chantant les louanges d’un supposé processeur intégrant le DLSS de Nvidia. Pour les fans de la PS Vita, il n’en a pas fallu plus pour y aller de quelques railleries. Il faut noter que l’amélioration principale de la nouvelle Switch est, comme son nom l’indique, son écran OLED. Une fonctionnalité que la PS Vita proposait déjà à sa sortie… il y a 10 ans de cela.

La PS Vita meilleure que la Nintendo Switch OLED ? Les fans ont tranché

« La première PS Vita était déjà OLED et sortie bien avant la Switch… Cette Switch je suis d’accord est vraiment décevante… Du OLED et un écran plus grand pour jouer en 720 p en 20 FPS ». Voilà le genre de moqueries que l’on peut lire sur Twitter ce matin. L’annonce de Nintendo a largement laissé de marbre ceux qui, depuis 2011, possèdent déjà une console portable avec un écran OLED. « Si on est sérieux 2 minutes, la PS Vita est une meilleure console que n’est déjà là Switch OLED. Beaucoup plus d’évolutions vis-à-vis de la PSP », n’hésite pas à dire un autre utilisateur.

Pourtant, la Nintendo Switch est un immense succès depuis ses débuts, et la PS Vita n’est jamais parvenue à l’atteindre ne serait-ce qu’à la cheville. Pour certains, cela est dû à un très mauvais accompagnement de la part de Sony, regrettant notamment le manque de promotion du Remote Play. « J’aimerais vraiment que Sony réessaie avec une console portable. La Vita est meilleure que la Switch en général, juste mal supportée. J’adore ma Vita. Nintendo a besoin d’être challengé dans la sphère portable ».