La Switch OLED proposée sous forme de pack avec Mario Kart Live Home Circuit est en promotion chez Leclerc. À l'occasion des French Days, la console Nintendo fournie avec le jeu vidéo en question bénéficie d'une réduction de près de 100 euros.

Ce sont déjà les French Days 2024 chez Leclerc ! L'enseigne française de la grande distribution anticipe l'édition automnale de l'événement commercial en proposant un pack Nintendo en promotion. Jusqu'au 6 octobre prochain et dans la limite des stocks disponibles, la Switch OLED fournie avec le jeu Mario Kart Live Home Circuit et proposée en deux modèles différents est à 328,90 euros au lieu de 425,90 euros. La remise de près de 100 euros est effectuée automatiquement et la livraison du produit peut se faire gratuitement en magasin Leclerc.

Annoncé par Nintendo il y a près de trois ans, le modèle OLED de la Nintendo Switch est doté d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console portable embarque deux ports USB, un port HDMI et un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Concernant le stockage, la console possède une mémoire de 64 Go qui est extensible grâce à une carte microSD. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de la Switch OLED.

Quant à Mario Kart Live Home Circuit, les joueurs sont invités à transformer leur salon en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs du kart, lui aussi réel. Pour cela, les joueurs disposent de portiques inclus dans le pack, pour délimiter le périmètre du circuit, de choisir les paramètres de la course et de contrôler son kart depuis leur console. Le kart réagit réellement aux objets qui parsèment le circuit.