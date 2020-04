Switch : il ne faut surtout pas désinfecter les Joy-Con à l’alcool, Nintendo explique pourquoi

Nintendo déconseille de désinfecter les Joy-Con de la Switch avec de l’alcool. Selon le constructeur, l’alcool et tous les autres désinfectants et nettoyants sont dangereux pour les manettes de la Switch. Trop abrasives, ces substances peuvent endommager les parties plastiques, et provoquer une décoloration et une déformation.

En cette période de pandémie de Covid-19, nettoyer ces Joy-Con semble être une bonne idée, surtout si vous êtes plusieurs à vous partager la console. De fait, certains joueurs n’ont pas hésité à utiliser de l’alcool ou des lingettes désinfectantes pour récurer leurs manettes. Une très mauvaise idée selon Nintendo.

« Récemment, des clients nous ont demandé s’ils pouvaient désinfecter leur console Nintendo Switch et leurs Joy-Cons avec de l’alcool. Nous sommes vraiment navrés de vous demander d’éviter d’utiliser de l’alcool, car il peut entraîner la décoloration ou la déformation des pièces en plastique », assurait le service client de Nintendo sur Twitter.

En outre, l’entreprise nippone précise que tous les autres produits nettoyants sont à risque. « Nous ne pouvons pas aussi vous recommander d’utiliser des solutions désinfectantes non-alcoolisées, car en fonction des ingrédients, ils peuvent endommager les parties en plastique ». Quiconque s’est déjà amusé à nettoyer ses Joy-Cons en est témoin, la finition des manettes laisse à désirer sur ce point, et il est vrai que la peinture peut très vite disparaître après quelques coups de lingette.

À lire également : Nintendo Switch – les données bancaires de certains joueurs auraient été piratées

Oubliez le « chiffon doux » de Nintendo

De fait, quels sont les conseils de Big N si l’on veut tout de même nettoyer ses Joy-Cons ? Le constructeur conseille d’utiliser « un chiffon doux et sec« . Évidemment, si vous craignez que votre console soit contaminée par le Covid-19, vous pouvez instantanément oublier l’astuce de Nintendo. Le virus pourra facilement migrer sur votre chiffon et vous risquerez de tomber malade.

Plus simplement, faites attention à qui vous prêtez votre Switch, laissez-là à la maison, lavez-vous les mains avant de la prendre en main elle et les Joy-Cons et respectez les gestes barrières. Ces quelques mesures devraient vous éviter de saborder votre Switch avec de la javel.

À lire également : Super Mario Galaxy – Nintendo prépare un remake sur Switch avec d’autres épisodes de la série

Source : Kotaku