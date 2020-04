Super Mario s’est rapidement imposé comme l’une des licences de jeu vidéo les plus appréciées du public. 35 ans après la sortie du premier titre, la saga n’a rien perdu de son aura et Nintendo parvient à continuer de nous surprendre à chaque nouvel opus. Retour sur les meilleurs jeux Super Mario auxquels il nous a été donné de jouer.

Fin mars 2020, nous apprenions que Nintendo prépare plusieurs jeux Super Mario remasterisés (Super Mario Galaxy, Super Mario 64, Super Mario Sunshine…) afin de célébrer le 35e anniversaire du célèbre plombier à moustache. En attendant que ces titres soient effectivement disponibles, nous vous proposons de replonger dans le passé pour mettre en avant ce que nous considérons être parmi les meilleurs jeux Super Mario. Attention, nostalgie !

Super Mario Bros. (NES / GameBoy Color / Switch)

Impossible de ne pas citer le précurseur dans ce dossier. Super Mario Bros. est sorti en 1985 sur NES et peut sans exagérer prétendre avoir chamboulé le paysage vidéoludique. Le jeu a contribué à populariser le genre du jeu de plates-formes à défilement horizontal à l’époque et le personnage qui est devenu le plus symbolique de Nintendo (désolé Link).

Pour surfer sur cette vague de succès, Nintendo va rapidement sortir deux suites : Super Mario Bros. 2 en 1988 puis Super Mario Bros. 3 en 1990. Ensuite, des versions New Super Mario Bros. voient le jour pour relancer la franchise, avec non seulement de nouveaux graphismes, mais également des mécaniques de gameplay inédites. Le jeu a fait l’objet de nombreuses rééditions au gré des nouvelles consoles de Big N, ce qui en fait un incontournable pour absolument chaque génération de joueurs, même si c’est bien évidemment au milieu des années 80 qu’elle a eu le plus d’impact.

Vous pouvez actuellement jouer à Super Mario Bros. sur la console rétrogaming NES Classic Mini et sur Switch pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Il est également disponible sur le service de console virtuelle de la Wii U et de la Nintendo 3DS.

Super Mario World (SNES / GameBoy Advance / Switch)

Les années 90 furent marquées par l’apparition des Super Mario World, qui ont une nouvelle fois permis à Nintendo de révolutionner le jeu de plates-formes. Le terrain de jeu proposé aux joueurs est gigantesque et les développeurs ont poussé bien plus loin l’élaboration du design des niveaux. Si bien que les 96 tableaux proposés dans ce titre peuvent se découvrir de différentes manières, offrant ainsi une rejouabilité au titre. Super Mario World signe aussi la naissance de Yoshi, un personnage devenu emblématique de l’univers Nintendo.

Il s’agit d’un des jeux flagships de la nouvelle Super Nintendo Entertainment System (SNES) tout fraîchement lancée sur le marché (d’abord au Japon, à l’époque les consoles et jeux japonais étaient distribués sur le marché local, puis arrivaient quelques mois plus tard aux États-Unis et encore plusieurs mois après en Europe). Le hardware de la SNES permettait de proposer une qualité graphique et audio dont on n’avait pas l’habitude à l’époque, ce qui a aussi grandement contribué à son impact massif sur toute une génération de joueurs.

Il existe plusieurs solutions pour jouer au Super Mario World original. Il fait partie du catalogue de jeux rétro disponible sur le Nintendo Switch Online, le service payant associé à la console hybride. Il est également directement intégré dans la console Super NES Classic et est présent sur la console virtuelle de la Nintendo 3DS et de la Wii U.

Super Mario 64 (Nintendo 64 / Nintendo DS)

Un autre titre qui a forgé la légende Super Mario. Exit la 2D : sorti en 1996 sur Nintendo 64, Super Mario 64 est le premier jeu en 3D temps réel de la licence. Il est à la N64 ce que fut Super Mario World à la SNES : un jeu de lancement de console permettant de montrer aux utilisateurs tout ce que permet celle-ci en termes de graphismes, gameplay et créativité.

Si à l’époque, l’accueil fut bien entendu élogieux, on se rend compte rétrospectivement de l’exploit réalisé par Big N avec ce jeu, un modèle de jouabilité dans un environnement 3D à une époque où cette technologie n’en est qu’à ses prémices dans l’industrie vidéoludique. On s’en rend d’ailleurs compte avec la PS1 et ses nombreux titres à l’expérience frustrante à cause d’une mauvaise maîtrise de la 3D, surtout sur les jeux de plateforme.

Rien de tout cela avec Super Mario 64. Se déplacer, parcourir et explorer l’univers était un régal. Les mouvements précis avec le stick analogique, une nouveauté en ce temps, répondaient parfaitement à ce que souhaitait faire le joueur. La gestion de la caméra était tout aussi impressionnante, alors qu’il s’agissait bien souvent d’un défaut majeur des jeux PS1.

D’après les rumeurs, un remaster ou remake est dans les cartons pour la Switch. On ne s’attend pas à ce qu’il ait autant d’importance que l’original, mais les nostalgiques pourront s’en donner à cœur joie. Super Mario 64 est disponible sur la console virtuelle Wii U et 3DS. Une version DS a aussi été développée pour les consoles portables de la cette série. Il n’y a pas de jeux N64 ou DS inclus dans l’abonnement Nintendo Switch Online pour le moment.

Super Mario Sunshine (GameCube)

Lui aussi devrait avoir droit à un rafraîchissement par Nintendo avec un nouveau jeu dans mois qui viennent. Mais il n’est clairement pas aussi important que les autres titres Super Mario cités plus haut. Pour tout dire, nous avons hésité à l’inclure dans ce dossier. Mais s’il ne s’agit pas du plus mémorable des jeux de la série, ce n’est pas à cause de sa qualité (il est excellent et a reçu un très bon accueil critique), mais de la plateforme sur laquelle il est sorti. La GameCube ne fut pas exactement un succès commercial, concurrencée par la PS2 (toujours aujourd’hui la console la plus vendue de tous les temps) et la première Xbox.

Mais le jeu en lui-même, sorti en 2002, reste un modèle du genre. Il améliore sur tous les points ce que proposait Super Mario 64, avec également une direction artistique toujours aussi soignée et des graphismes de très bonne facture grâce aux capacités de la GameCube. Il n’a rien révolutionné en soi comme ont pu le faire certains de ses prédécesseurs, mais l’expérience de jeu était très fun, et c’est ce qu’on demande avant tout d’un Super Mario.

Malheureusement, il n’existe à ce jour pas de console virtuelle pour jouer à Mario Sunshine sur un autre support que la GameCube.

Super Mario Galaxy (Wii)

Après Super Mario 64 et Sunshine, Nintendo gagne encore en maturité sur la 3D avec ses jeux Mario Galaxy, dont le premier opus est sorti en 2007 sur Wii. Une suite, Mario Galaxy 2, verra le jour en 2010, toujours sur Wii. Les deux titres ont bien profité des ventes exceptionnelles de la console, très novatrice et qui a convaincu les utilisateurs par son ingéniosité, pour s’imposer auprès du public.

Comme d’habitude, Big N a particulièrement soigné la bande-son tout comme la direction artistique, avec au passage des améliorations graphiques bienvenues malgré les limitations techniques inhérentes à la Wii. Le moteur de jeu contribue aussi à la réussite du jeu, qui se distingue par le concept de gravité, ouvrant de nouvelles possibilités de gameplay. La diversité des décors, mais aussi des interactions demandées aux joueurs via les différentes planètes fait ici mouche.

Mario Galaxy 2 reprendra les excellentes bases posées par Mario Galaxy en allant encore plus loin et en proposant de nouvelles fonctionnalités. Si vous ne devez en essayer qu’un aujourd’hui, il s’agit sans doute de ce deuxième épisode.

Ces deux jeux ne sont disponibles que sur leur plateforme d’origine (Wii et donc Wii U), mais un nouvel épisode est prévu prochainement sur Switch pour le 35e anniversaire de Super Mario.

Super Mario Maker (Nintendo 3DS)

Super Mario Maker est sorti en 2015 sur Wii U, puis une version pour Nintendo 3DS a fait son apparition l’année suivante. En 2019, l’éditeur japonais a commercialisé une suite pour la Switch. Il s’agit d’un type de jeu particulier qui permet aux joueurs de créer leurs propres niveaux via un éditeur intégré au soft. Ils ont ensuite la possibilité de jouer à leurs propres créations, les partager au reste de la communauté, ou essayer les tableaux partagés par d’autres joueurs.

Éléments de décor, bonus, ennemis, obstacles, environnement… les possibilités sont multiples. Il faut dire qu’à l’origine, le projet n’est qu’un outil développé par Nintendo pour ses propres équipes. Côté gameplay, on est sur un jeu de plates-formes à défilement horizontal comme peuvent l’être les (New) Super Mario Bros.

Pour jouer au premier épisode, il faut passer par la Wii ou la 3DS. Mais si possible, essayez donc le tout dernier opus commercialisé il y a quelques mois sur Nintendo Switch.

Super Mario Odyssey (Switch)

C’est le dernier chef-d’oeuvre en date de la série Super Mario. Le titre a été l’un des principaux arguments de vente de la Switch en 2017 avec Zelda Breath of the Wild. Super Mario Odyssey propose une aventure colorée qui met encore la barre un peu plus haut dans les mondes ouverts 3D Super Mario. Le sentiment d’exploration atteint ici son paroxysme dans les différents mondes proposés, chacun d’entre eux investit d’une âme unique.

La principale nouveauté apportée par Super Mario Odyssey est sans contestation l’introduction de Cappy, le chapeau Chapiforme. En le lançant sur un objet ou ennemi à l’aide des Joy-Con, très bien exploités ici, il est possible d’incarner ces derniers pour bouleverser l’expérience de jeu et le gameplay. Vous pouvez ainsi avoir l’opportunité de contrôler un goomba ou un T-rex par exemple. Une nouvelle mécanique qui donne tout son charme et intérêt au jeu.

Il faut bien entendu être équipé d’une Nintendo Switch pour pouvoir prétendre jouer à l’excellent Mario Odyssey.

Il existe d’autres très bons jeux Super Mario, mais nous avons préféré vous présenter ici ce que nous estimons être la crème de la crème plutôt que de tous les citer. Forcément, pour établir une telle sélection, il est difficile de ne pas être subjectif. Mais n’hésitez pas à apporter votre contribution dans les commentaires et nous dire quels sont vos titres Super Mario favoris.