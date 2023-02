Près d’un quart des cryptomonnaies sont en réalité des arnaques

Dans son dernier rapport, Chainalysis révèle que 24 % des cryptomonnaies lancées sur le marché en 2022 ne sont que de simples arnaques. La combine repose sur le principe du pump & dump, qui consiste à faire grimper artificiellement la valeur d’un token pour le faire plonger dès que quelques victimes sont tombées dans le panneau.

Il n’aura échappé à personne que le monde des cryptomonnaies est truffé d’arnaques en tout genre. Quand ce n’est pas les géants du secteur comme le Bitcoin ou l’Ether qui chutent sans prévenir, ce sont les fausses publicités, pirates et autres investissements désastreux qu’il faut éviter. Mais le plus impressionnant est doute la proportion de ces arnaques par rapport aux devises réelles.

Dans son dernier rapport, Chainalysis, société spécialisée dans la cybersécurité et notamment les cryptomonnaies, écrit ainsi que pas moins de 1 105 239 tokens ont vu le jour en 2022. Bien entendu, l’immense majorité de ces tokens meurent dans les jours qui suivent leur arrivée sur marché. Ainsi, seulement 40 521 d’entre eux existent toujours après 4 jours. Si la barre est déjà basse, c’est encore pire lorsque l’on calcule le nombre d’arnaques parmi les survivants.

Une cryptomonnaie sur 4 est une arnaque « pump & dump »

En effet, sur ces quelques dizaines de milliers de tokens naissants, Chainalysis note que quasiment 10 000 d’entre eux voient leur valeur chuter de 90 % après seulement une semaine d’existence. Et cela n’a rien d’un hasard. Selon Chainalysis, ce sont près d’un quart des tokens qui seraient en réalité des arnaques, qui reposent sur le principe du « pump & dump ».

L’idée est la suivante : lancer un nouveau token sur le marché, acheter des actifs au prix le plus bas et massivement afin de faire gonfler sa valeur, puis, une fois plusieurs poissons ont mordu l’hameçon, revendre l’ensemble de ses possessions au prix le plus fort avant de disparaître dans la nature. Rattachez en plus une actualité forte à votre jeton, comme la chute du Bitcoin ou le rachat de Twitter, et vous êtes certains de faire des victimes.

Source : Chainalysis