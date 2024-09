Surfez en toute sécurité avec ce forfait VPN à prix réduit, avec une carte cadeau Amazon offerte

Surfshark propose son pack de sécurité à prix réduit, avec une carte cadeau Amazon offerte en bonus. Plus qu'un simple VPN, cette application propose aussi une protection antivirus ainsi que de nombreuses options pour profiter sereinement d'Internet.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Que ce soit pour surfer en tout anonymat, protéger vos données sensibles telles que vos coordonnées bancaires ou encore pour contourner des blocages de contenus, l'utilité des VPN n'est plus à démontrer. Surfshark, l'une des solutions les plus appréciées du marché va bien au delà des fonctionnalités d'un VPN classique.

Le service propose tout un pack de sécurité à un prix concurrentiel. En ce moment, il fait l'objet d'une réduction allant jusqu'à de 86%, avec 3 mois offerts.

Jusqu'à 30 € de carte cadeau Amazon avec Surfshark

En plus des réductions importantes accordées sur ses différentes formules, Surfshark offre systématiquement une carte cadeau Amazon d'un montant de 10 €, 20 € ou 30 € selon que vous choisissez le pack Starter, One ou One+. Mais l'offre est valable uniquement sur l'abonnement de 2 ans (+3 mois gratuits).

Pour obtenir la carte cadeau, il suffit de souscrire à l'une de ces formules, puis d'utiliser le VPN pendant 31 jours. Vous pourrez ensuite accéder au bon d'achat Amazon dans l’aperçu de votre compte.

Le pack Starter de Surfshark est disponible à partir de 2,19 € par mois au lieu de 15,45 €, ce qui correspond à une réduction de 86%. La formule One est à 2,69 € (-83%) et la formule One+ à 4,29 € par mois (-76%). Chaque formule supérieure inclut des avantages supplémentaires.

En plus du VPN de base, Surfhark inclut des options de protection de votre identité en ligne, une protection antivirus ainsi que contre les logiciels malveillants. Surfshark propose aussi une protection contre l'espionnage par webcam ainsi qu'une option pour supprimer vos informations et données personnelles des bases de données des entreprises et des sites web.

Les caractéristiques de Surfshark

Surfshark VPN, c'est 100 pays au choix et plus de 3200 serveurs disponibles. Peu importe l'emplacement que vous souhaitez, vous avez la quasi-certitude de le retrouver. L'autre avantage de Surfshark par rapport à la concurrence, c'est qu'un seul abonnement permet d'utiliser l'application sur un nombre illimité d'appareils. Les VPN concurrents se contentent généralement d'un maximum de 10 connexions simultanées.

Pour ce qui est de la sécurité, le service propose un solide chiffrement AES-256 bits ainsi que les protocoles WireGuard, OpenVPN, ou encore IKEv2 qui sont rapides et sécurisés. Surfshark applique également une politique de non-journalisation. Tout ce que vous faites reste ainsi confidentiel.