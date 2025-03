Surface Pro : l’ordinateur portable de Microsoft est 40 % moins cher grâce aux ventes flash Amazon

Près d'un an après sa sortie en France, la Surface Pro 11ème édition fait l'objet d'une belle offre promotionnelle sur Amazon. Grâce à une réduction de 40 %, vous avez la possibilité d'économiser 650 euros sur l'acquisition de l'ordinateur portable de Microsoft.

Dans le cadre des Ventes Flash de Printemps d'Amazon, le site marchand vous invite à profiter d'une grosse réduction sur l'achat de la Surface Pro. Durant l'opération commerciale, la 11ème édition de l'ordinateur portable de Microsoft passe de 1649 euros à 999 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de près de 40 %. Au vu du prix élevé du produit, Amazon suggère le paiement en plusieurs fois sans frais. Aussi, l'article bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Sortie au cours du mois de juin 2024, la Surface Pro associée au deal Amazon possède un écran OLED tactile de 13 pouces avec une résolution de 2880 x 1920 pixels et une fréquence jusqu'à 120 Hz. Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, l'ordinateur portable Microsoft avec Copilot+ embarque également un processeur Snapdragon X Elite, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go et une autonomie pouvant atteindre les 14 heures d'utilisation.

Au niveau de la connectivité et des équipements, on peut notamment trouver deux connecteurs USB 4 (USB-C), le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, une caméra frontale Surface Studio Quad HD, une caméra arrière Ultra HD de 10 MP et des haut-parleurs stéréo avec technologie Dolby Atmos.