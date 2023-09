Smartphones : 90 % des appareils changés fonctionnent encore parfaitement

Si l'inflation et la hausse du coût de la vie ont poussé une grande partie des Français à revoir leurs priorités, changer de smartphone se fait encore par envie d'avoir la technologie dernier cri, et non par nécessité. C'est en tout cas ce qu'assure Cécile Desauney, directrice d'études à Futuribles et spécialiste de la consommation.

La déconsommation. Derrière ce terme se cache un concept qui traduit tout simplement une diminution du consumérisme. A l'heure où l'inflation grimpe à vitesse grand V et où les prix flambent de toute part, la déconsommation est devenue une réalité pour de nombreux ménages. Il faut toutefois distinguer la déconsommation voulue et la déconsommation subie.

Vous l'aurez compris, la première est un choix assumée de consommer moins, notamment pour des raisons écologiques. A l'inverse, la seconde s'impose comme la conséquence directe des difficultés économiques actuelles.

Et justement, Cécile Desauney, directrice d'études à Futuribles et spécialiste des questions de la consommation et des modes de vie, s'est exprimée sur le sujet lors du podcast Zoom Zoom Zen (France Inter) diffusé ce 6 septembre 2023. Dans cet entretien, elle revient notamment sur un paradoxe français, matérialisé notamment par la déconsommation subie qui se produit de manière “désorganisée” dans l'Hexagone.

Le smartphone reste encore une priorité pour les Français

En d'autres termes, si les ménages choisissent effectivement de se serrer la ceinture sur certaines domaines comme l'alimentation, le textile, les loisirs ou encore l'énergie et les vacances, certaines dépenses accessoires restent encore importantes au yeux des Français, à commencer par les smartphones.

Selon les données récoltées lors des études réalisées par la revue Futuribles, près de 90 % des smartphones remplacés chaque année sont encore en parfait état de marche. Ce phénomène témoigne selon elle d'une volonté tenace des utilisateurs français de rester à la pointe de la technologie, malgré le coût financier et écologique que représentent ces achats réguliers.

“D'une certaine manière, on a du mal à sortir de ces imaginaires du toujours plus. A l'instar du smartphone, ce sont des objets symboles de réussite sociale et réussite financière”, estime-t-elle. Pour autant, les habitudes ont commencé à changer sur le marché des smartphones. En témoigne la chute vertigineuse au niveau mondial des ventes de smartphones, concernant l'entrée de gamme du moins.

D'autres manières de consommer émergent

En effet, les appareils Premium se vendent toujours autant. Par ailleurs, le marché des smartphones d'occasion ou reconditionnés ne s'est jamais bien aussi porté, signe d'une certaine volonté de la part des utilisateurs de ne plus céder aux sollicitations marketing annuelles des constructeurs. Preuve en est, l'iPhone a dominé en 2023 le marché de l'occasion avec près de 50% des ventes d'après cette récente étude de Counterpoint.

De quoi indiquer un début de prise de conscience chez les utilisateurs, moins enclins à mettre chaque année la main à la poche pour le dernier modèle sorti. “Il y a une défiance très prononcée et la volonté croissante de ne plus être un gentil mouton qui va consommer comme l'attend de nous ces entreprises. Il faut aussi noter qu'en parallèle des ventes de l'iPhone, il y a une explosion des ventes sur leur marché de l'occasion”, rappelle-t-elle.

