Microsoft travaille pour porter Android 12L sur ses Surface Duo 1 et 2

Android 12L est une version de l’OS de Google pensée pour les formats à deux écrans ou avec un grand écran pliable. Microsoft serait en train de travailler pour l’adapter sur ses Surface Duo 1 et 2. De quoi permettre d’améliorer l’expérience utilisateur.

Microsoft n’a pas réellement convaincu avec son Surface Duo, son premier smartphone Android sorti en 2020, et ce n’est pas la deuxième itération (sortie l’année dernière) qui a rattrapé le coup. Le smartphone à deux écrans pourrait-il être sauvé par Android 12L ? En tout cas, la firme de Redmond travaille pour l’adapter à ses terminaux.

C’est le site allemande deskmodder qui affirme que Microsoft planche pour adapter Android 12L sur ses deux smartphones. Pour l’instant, il n’est encore qu’en phase de test mais pourrait arriver d’ici quelque temps. Le site allemand précise que le Surface Duo premier du nom ne passerait pas par la case Android 12 et sera directement mis à jour vers Android 12L.

Android 12L pourrait apporter un vent de nouveauté sur les Surface Duo

A l’heure actuelle, le Surface Duo embarque Android 11 tandis que le Surface Duo 2 bénéficie d’Android 12. Les deux proposent une surcouche censée s’adapter au format très particulier à deux écrans. Cependant, force est de constater que les Duo ne font pas d’étincelles. Si la volonté de bien faire est là, les terminaux se traînent un nombre incalculable de bugs et subissent des choix de design parfois très curieux. L’arrivée d’Android 12L, qui s’adapte nativement à deux affichages, pourrait ainsi apporter une expérience plus stable et plus agréable à l’utilisateur.

Microsoft pourrait choisir de ne pas sortir de Surface Duo 3 en 2022, se laissant un an pour peaufiner sa formule. Ainsi, Android 12L pourrait servir de bouée de sauvetage afin de faire vivre les terminaux en attendant une remise à plat complet de la gamme.

Pour rappel, Android 12L a été dévoilé à l’été 2021. Il s’agit d’une version de l’OS qui veut s’adapter aux formats inhabituels, comme les smartphones à deux écrans ou les pliables. Elle apporte diverses nouveautés, comme l’inclusion d’une barre des tâches ou un affichage à deux colonnes. Une chose que font déjà les Surface Duo… mais qui mérite d’être amélioré.

Source : deskmodder