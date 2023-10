Le Pixel 8 est livré en avance, YouTube s’apprête à interdire les bloqueurs de pub, c’est le récap’

Des utilisateurs reçoivent en avance le Google Pixel 8, YouTube incite ses utilisateurs à désinstaller leur bloqueur de publicités, des pirates détournent les pages d’erreur 404 pour voler des cartes bancaires… bienvenue dans le récap' de la veille !

Surprise, le Pixel 8 arrive en avance

Alors que le Pixel 8 a normalement sa date de sortie calée au 12 octobre prochain, certains utilisateurs de Reddit annoncent avoir déjà reçu le smartphone. Rien de très inédit en réalité, puisque le Pixel 4a avait également été livré légèrement en amont de son lancement. Quoiqu’il en soit, c’est l’occasion d’obtenir les premiers retours utilisateurs. La plupart soulignent les efforts et améliorations apportées sur les divers équipements et fonctionnalités, mais se plaignent d’une partie photo décevante et d’un manque d’innovation par rapport aux précédents modèles.

YouTube prévient ses utilisateurs de la fin des abdblocks

Vous l’avez peut-être vu apparaître si vous avez regardé un vidéo YouTube au cours des derniers : un court message qui indique que « les bloqueurs de publicités ne respectent pas les conditions d’utilisation de YouTube ». En vérité, ces messages sont déjà diffusés aux États-Unis depuis plusieurs semaines, et leur arrivée en France n’annonce rien de bon pour ceux qui refusent de se coltiner de la publicité durant leur contenu. Pour l’heure, on ne sait pas encore quand la sanction finale sera appliquée.

Même les pages d’erreur 404 ne sont plus sûres

Vous croyiez naïvement avoir entré une mauvaise URL ou simplement vous être rendu sur une page qui n’existe plus. Pourtant, cette erreur 404 pourrait cacher un piège capable de vider compte en banque. EN arrivant dessus, l’utilisateur exécuté à son insu un programme malveillant qui récolterait toutes ses coordonnées bancaires une fois redirigé vers le site marchant de son choix. Tout ça, sans qu’il ne se rende compte de rien.

