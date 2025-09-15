Suivez la Ligue 1, la Serie A et plus encore grâce à ce pack DAZN à petit prix !

Profitez de la Ligue 1, de la série A et de bien d’autres compétitions sportives à prix mini. Le pack DAZN + Ligue 1+ est proposé à seulement 9,99 € par mois. Une offre imbattable pour suivre le championnat de France et d’autres grands rendez-vous du sport.

DAZN entend continuer à jouer un rôle majeur dans le paysage des diffuseurs sportifs en France. Après avoir acquis l’intégralité des droits de la Serie A, de la Coupe d’Italie et de la Super Coupe d’Italie, la plateforme a conclu un accord de distribution avec la LFP pour la nouvelle chaîne Ligue 1+.

DAZN propose ainsi l’une des meilleures offres pour accéder à la Ligue 1 ainsi qu’à d’autres grandes compétitions. Son pack est proposé pour 2 € seulement de plus que l’abonnement Ligue 1+, et est même moins cher les trois premiers mois, tout en donnant accès à davantage de contenus sportifs.

L’abonnement DAZN + Ligue 1+ est à seulement 9,99 € par mois

En plus d’être proposé à un tarif compétitif, le pack DAZN + Ligue 1+ est en promotion les trois premiers mois : il est à 9,99 € par mois au lieu de 16,99 €. L’offre est soumise à un engagement d’un an. Si vous préférez ne pas vous engager, le pack vous reviendra à 19,99 € par mois.

Pour résumer :

DAZN+ Ligue 1+ (avec engagement de 12 mois) : 9,99 € par mois pendant 3 mois, puis 16,99 € pendant 9 mois.

: 9,99 € par mois pendant 3 mois, puis 16,99 € pendant 9 mois. DAZN + Ligue 1+ (sans engagement) : 21,99 euros par mois.

21,99 euros par mois. Ligue 1+ seul (avec engagement) : 14,99 euros par mois.

14,99 euros par mois. Ligue 1+ seul (sans engagement) : 19,99 euros par mois.

19,99 euros par mois. DAZN seul (avec engagement) : 9,99 euros par mois.

9,99 euros par mois. DAZN seul (sans engagement) : 14,99 euros par mois.

Le pack DAZN + Ligue 1+ à prix réduit est disponible pour une durée limitée. Vous avez jusqu’au 22 septembre 2025 pour en profiter. Chaque formule donne droit à un accès aux contenus sur deux écrans en simultanée. Le renouvellement est automatique à la date d’anniversaire, sauf résiliation.

Les avantages du pack DAZN + Ligue 1+

DAZN est le détenteur des droits de la serie A en France, ainsi que de plusieurs autres compétitions sportives : basket, MMA, la boxe ou encore le Golf. Ces contenus viennent donc s’ajouter à ceux de la chaîne Ligue 1+. Le tout est inclus dans le même abonnement proposé à un tarif attractif.

Récapitulatif des avantages :

8 matchs de Ligue 1 sur 9 en direct , le 9 e (celui de samedi 17h) en différé

, le 9 (celui de samedi 17h) en différé La Serie A, la Coupe d’Italie et la Supercoupe

L’Eredivisie : première division du championnat des Pays-Bas

: première division du championnat des Pays-Bas La Jupiler Pro League : première division du championnat belge

: première division du championnat belge La Betclic Élite : championnat de France de basket-ball masculin

: championnat de France de basket-ball masculin MMA : Professional Fighters League (États-Unis)

: Professional Fighters League (États-Unis) Boxe : divers combats diffusés en direct

: divers combats diffusés en direct LIV Golf : circuit professionnel de golf masculin

Notez enfin que l’abonnement DAZN est désormais compatible avec le partage de compte. Les contenus peuvent être visionnés depuis deux foyers distincts, c’est-à-dire deux adresses IP différentes.