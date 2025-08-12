Pack Ligue 1+ et RMC Sport : suivez tous les matchs du championnat et bien plus, à prix réduit

La LFP s’associe à RMC Sport pour la diffusion de la chaîne Ligue 1+, disponible dès cette semaine, juste avant le début de la nouvelle saison du championnat français. Découvrez les modalités et le tarif du nouveau pack RMC Sport + Ligue 1+.

La nouvelle saison de Ligue 1 débute le vendredi 15 août 2025. Une fois de plus, elle sera marquée par des bouleversements dans la diffusion du championnat. Le mois dernier, la LFP a officialisé le lancement de sa nouvelle chaîne Ligue1 +.

Après la rupture de son contrat avec DAZN la saison écoulée, la Ligue professionnelle a décidé de reprendre les choses en main et propose désormais sa proche chaîne pour la diffusion du championnat de Ligue 1.

Pour attirer le maximum d’abonnés, la LFP multiplie les partenariats avec différents acteurs, y compris RMC Sport qui lance le 12 août 2025 un nouveau pack permettant d’accéder à ses propres chaînes, en plus de la chaîne Ligue 1+.

15 euros par mois pour Ligue 1+ et RMC Sport

À ce prix-là, l’offre s’avère être un bon plan. En effet, l’abonnement Ligue 1+ coûte normalement 15 euros par mois à lui seul, mais RMC Sport vous propose ses chaînes en plus, dans un pack sans surcoût pendant 12 mois.

L’offre se présente comme suit :

RMC Sport + Ligue 1+ avec engagement de 12 mois : 15 euros par mois la première année, puis 19 euros par mois

: 15 euros par mois la première année, puis 19 euros par mois RMC Sport + Ligue 1+ sans engagement: 24 euros par mois

Cette offre vous permet ainsi d’accéder à la quasi-totalité des matchs de Ligue 1 en direct. Pour rappel, les chaînes Ligue 1+ diffuseront 8 matchs sur 9 en direct chaque journée. BeIN sport garde l’exclusivité de la diffusion du 9e match en direct, celui de samedi 17h. Vous pourrez toutefois le regarder en différé sur Ligue1+.

Enfin, ce bundle vous permet également d’accéder au meilleur des sports de combat sur RMC Sport, désormais numéro 1 sur ce segment avec les plus prestigieuses licences de MMA comme l’UFC, l’Hexagone MMA et bien d'autres. Vous pourrez suivre également les championnats du monde de boxe avec Top Rank.