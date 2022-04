Street of Rage : le jeu vidéo culte va être adapté au cinéma par le créateur de John Wick

Street of Rage, la célèbre licence de jeu vidéo, va être adaptée au cinéma. C’est Derek Kolstad, créateur de John Wick et de Nobody, qui a écrit le scénario. Suite au succès des deux films Sonic, Sega compte bien continuer à adapter des grands classiques du jeu vidéo.

Street of Rage pourrait-il bientôt arriver sur grand écran ? Oui, selon le site Deadline. Ce dernier affirme en effet qu’une adaptation est lancée. C’est Derek Kolstad, créateur de la saga John Wick, qui sera aux commandes. Il aurait même déjà écrit le scénario.

Le film serait produit par dj2 Entertainment et Escape Artists (The Equalizer). Sega serait toujours derrière le projet. Après le succès de Sonic 1 et 2 au box-office, le studio donnerait donc sa chance à un autre de ses grands classiques.

Street of Rage, la licence culte qui fait son grand retour

Derek Kolstad aurait écrit le scénario de Street of Rage sur le tournage de Sonic 2, d’ailleurs. Le créateur ayant l’habitude des franchises centrées sur l’action, la confiance est donc de mise sur cette adaptation. Pour le moment, nous n’avons ni acteurs d’annoncés, ni même de réalisateur. Le projet n’est encore qu’au stade embryonnaire.

Pour rappel, Street of Rage est une licence de beath them all du début des années 1990 sortie sur Mega Drive. On y suit des policiers spécialisés dans la bagarre et chargés de mettre des baffes à tous les criminels de la ville. Le gameplay est simple : le joueur doit taper tout ce qui bouge et avancer dans les rues de la cité.

A l’époque, Street of Rage a connu un vaste succès grâce à ses graphismes réussis, à son gameplay efficace, à sa violence assumée mais aussi à son ambiance très marquée. La saga a connu un retour en 2020 avec Street of Rage 4, développé par les Français de DotEmu.

A noter que Derek Kolstad n’est pas le seul impliqué dans la saga John Wick qui travaille actuellement sur une adaptation de jeu vidéo. Chad Stahelski, le réalisateur des trois films, planche sur l’adaptation de Ghost of Tsushima pour le compte de Sony.

Source : Deadline