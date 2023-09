Streaming : moins de contenus pour plus cher, c’est la vision de Warner Bros. Discovery

Le directeur financier de Warner Bros. Discovery a révélé sa vision des services de streaming, Max en tête. Il aimerait augmenter les prix et proposer moins de contenus, tout en poussant vers l'abonnement annuel pour limiter les résiliations.

C'était il n'y a pas si longtemps. Quelques mois à peine. Alors que certains attendaient l'arrivée de la plate-forme de streaming HBO Max en France, sa maison-mère Warner Bros. Discovery annonçait tuer le service pour lancer Max. L'idée derrière la décision est de proposer des contenus plus grand public comme des émissions de TV, de la télé-réalité ou des documentaires. Et peu importe le succès des séries HBO : Band of Brothers, Les Soprano, Games of Thrones, The Last of Us…

Lancé en mai dernier aux États-Unis, Max n'est pas encore disponible en France. Il faudra pour cela attendre 2024. Dans l'intervalle, on en apprend plus sur la voie que devrait emprunter le service, et plus généralement Warner au niveau du streaming. Pour Gunnar Wiedenfels, directeur financier : “Depuis 10 ans, dans le streaming, une quantité extrêmement précieuse de contenus de qualité a été distribuée bien en dessous de sa juste valeur marchande, et je pense que c'est en train d’être corrigé”.

Warner aimerait augmenter le prix du streaming en proposant moins de contenus

Il ajoute que la Warner a désormais une mentalité plus centrée sur le “cash” et qu'avoir proposé des contenus exclusifs sur HBO était une décision incompréhensible. Gunnar Wiedenfels veut maximiser les profits en analysant quelles séries il faut garder et lesquelles il vaut mieux vendre à d'autres plates-formes. Le prix des abonnements devraient également augmenter selon lui. Une manière de réduire les résiliations régulières chaque mois et de pousser vers la formule annuelle en proposant une remise.

Lire aussi – Disney+ : hausse des prix, fin du partage de compte, formule avec publicités, tout va bientôt changer sur la plateforme

Si l'on devait résumer cette vision du streaming, cela reviendrait donc à demander aux utilisateurs de payer plus cher pour moins de contenus (revendus aux autres plates-formes). La résiliation serait également plus difficile si vous avez craqué pour une offre à l'année, plus avantageuse. On peut comprendre l'intérêt purement financier d'une telle stratégie, mais il y a fort à parier qu'elle ne sera pas au goût de tout le monde.

Source : The Hollywood Reporter