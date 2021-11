Streaming Leipzig PSG direct : comment voir le match de Ligue des Champions ?

Le PSG affronte le RB Leipzig ce soir en Ligue des Champions. Les Parisiens peuvent faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finales. Chaîne, streaming, compositions d'équipes, voici tout ce qu'il faut savoir sur le match de ce soir.

Le RB Leipzig accueille le PSG au Red Bull Arena deux semaines après leur confrontation à l'aller. Sur le plan comptable, le Paris Saint-Germain a réalisé un parcours presque parfait en Ligue des Champions. Après un nul en début de compétition, Mbappé et ses coéquipiers ont remporté leurs deux derniers matchs. Avec notamment une belle victoire contre Manchester City lors de la deuxième journée.

Mais gare à l'excès de confiance, car tout peut basculer d'ici la fin de la phase de poule. C'est pourquoi une victoire est importante ce soir. Pour affronter Leipzig, Mauricio Pochettino devra faire sans Lionel Messi, mais récupère Angel Di Maria qui revient de suspension.

Leipzig PSG : streaming et chaîne, où voir le match de Ligue des Champions ?

Le match Leipzig PSG se joue ce soir dès 21h, heure française au Red Bull Arena. Canal+ et RMC Sports 1 sont les deux chaînes qui diffusent la rencontre. Chez RMC Sport, les matchs sont accessibles uniquement en streaming. Vous pouvez souscrire en ce moment à une offre promotionnelle incluant RMC Sport et beIN Sports pour ne rien rater de la Ligue des Champions cette saison.

Le Pass Sport avec les deux chaînes est proposé à 19 € au lieu de 29 € par mois pendant un an. Pour profiter de ce tarif, vous devrez vous engager sur les 12 mois en question. Si vous préférez l'option sans engagement, elle est à 35 € par mois pendant un an, puis 40 € l'année suivante. Cette offre est sans doute plus intéressante que l'abonnement RMC Sport seul à 25 € par mois sans engagement.

Enfin chez Canal+, il est aussi possible de souscrire à un pack promotionnel combinant Canal+ et beIN Sports. Cet ensemble vous permet d'accéder à 100% des matchs de la Ligue des Champions. Le pack est facturé 25,99 € par mois pendant un an puis 35,99 € par mois. Vous devrez vous engager sur 24 mois.

Quelles sont les compositions probables de Leipzig PSG ?

Le PSG devrait une nouvelle fois évoluer en 4-3-3 avec une charnière défensive composée de Marquinhos et Kimpembe. On retrouvera Hakimi et Mendes en latéraux et Danilo devant la défense. Le trio MMN n'est pas au complet ce soir puisque Messi, blessé n'est pas sur la feuille de match. Il est remplacé par Di Maria qui revient après trois matchs de suspension.

Si les 11 titulaires ne font pas de doute, l'animation du système pourrait prendre la forme d'un 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe et Neymar, Wijnaldum et Di Maria juste derrière. Leipzig quant à lui devrait adopter son système du match aller, soit un 3-4-3.

Le 11 de départ du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo, Gueye, Wijnaldum – Neymar, Di Maria, Mbappé.

Le 11 de départ de Leipzig : Gulacsi – Simakan, Orban, Gvardiol – Mukiele, Adams, Kampl, Angeliño – Nkunku, André Silva, Forsberg.