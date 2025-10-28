Découvrir la saison 5 de Stranger Things en avant-première ? C’est possible, voici comment

Netflix propose de jeter un œil à la saison 5 de Stranger Things avant sa sortie officielle. L'occasion de renouer avec vos héros préférés plus tôt que prévu. Voici comment il faut faire pour en profiter.

“Tous ensemble. Une dernière fois“. C'est par ces mots que se termine le synopsis officiel de Stranger Things saison 5, ultime salve d'épisodes pour la série Netflix devenue culte. Elle nous emmène à l'automne 1987 dans la ville Hawkins, où l'aventure a commencé. Will, Mike, Lucas, Onze, Dustin et les autres vont devoir mettre fin aux machinations de Vecna une bonne fois pour toutes. Des millions de fans attendent ce dénouement à travers le monde, et l'impatience grandit.

Officiellement, les premiers épisodes arriveront sur nos écrans le 27 novembre 2025. Rappelons que la saison est divisée en trois parties : une en novembre, une en décembre, et une le 1er janvier 2026 avec la diffusion de l’ultime épisode. Mais si l'attente vous est insoutenable, réjouissez-vous : Netflix propose un aperçu de la saison 5 de Stranger Things lors d'un événement exceptionnel ouvert à tous les abonnés de la plateforme.

Comment découvrir la saison 5 de Stranger Things en avant-première

Le programme est sympathique : des quiz, des jeux interactifs, des sondages, des interviews avec les équipes de la série, des surprises… Et surtout la diffusion exclusive des 5 premières minutes de la saison 5. Si ça vous tente, rien de plus simple.

Lire aussi – Stranger Things saison 5 : les affiches des personnages se dévoilent, la nostalgie est au rendez-vous

Rendez-vous sur le site de Tudum et cliquez sur le bouton RSVP. Vous devez alors renseigner quelques informations avant de valider. Mettez la page en favori étant donné que la soirée sera diffusée depuis celle-ci. Vous recevrez un rappel et des instructions par mail un peu avant.

Par contre, prévoyez de quoi rester éveillé : en France, l'avant-première aura lieu le vendredi 7 novembre à 2 heures du matin. Notez également qu'elle sera intégralement en anglais et sans sous-titre. Une certaine maîtrise de la langue de Shakespeare est donc nécessaire, à moins que vous souhaitiez simplement profiter de l'ambiance et des échanges avec la communauté. Nul doute que certains membres parleront français.