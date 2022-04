Stranger Things saison 4 : Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce épique

Stranger Things est de retour sur Netflix ! Après trois ans d'attente, la saison 4 sera bientôt diffusée sur la plateforme de streaming. Pour faire patienter les fans, Netflix a d'ailleurs publié une nouvelle bande-annonce. La séquence promotionnelle montre notamment de nouvelles créatures du monde à l'envers, des héros plus vieux et matures, et des agents du gouvernement américain avec de lourds secrets.

Pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things, Netflix a mis les petits plats dans les grands. Le leader de la VOD a installé une horloge, similaire à celle aperçue dans un précédent teaser, dans une rue de Los Angeles. Cette horloge, en provenance du monde à l'envers, affichait un compte à rebours. Ce décompte est désormais révolu.

Comme promis, Netflix a donc mis en ligne une nouvelle bande-annonce consacrée à la saison 4 de sa série phare. La vidéo, longue de 3 minutes et 16 secondes, montre notamment la soeur de Billy pleurer sur sa tombe, les héros devenus adolescents, leurs difficultés d'adaptation à la vie du lycée, la banlieue américaine où les familles Joyce et Byers ont déménagé, une sinistre maison hantée et de multiples références aux classiques des années 80.

Découvrez la nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things

“C'est l'heure. On se retrouve de l'autre côté”, indique le court descriptif publié sur YouTube. Comme prévu, la 4ème saison va enfin nous en dire plus sur l'origine du monde à l'envers, et des sinistres créatures qui y rôdent. Fidèle à ses habitudes, c'est Winona Ryder qui va mener l'enquête pendant une partie de la saison.

D'après la vidéo, nous allons en apprendre davantage sur les événements qui traumatisent la ville d'Hawkins grâce à l'incursion d'agents du gouvernement américain. Visiblement, ils vont tenter d'enrôler Eleven dans une guerre. Enfin, on notera aussi le retour tant attendu du shérif Hopper, prisonnier des Russes depuis la fin de la saison précédente.

La quatrième saison de Stranger Things compte 9 épisodes. Chaque épisode dure plus d'une heure. La saison est scindée en deux parties. Le premier volet sera diffusé dès le 27 mai 2022. La seconde partie sera proposée sur la plateforme de streaming dès le 1er juillet 2022. Que pensez-vous de cette nouvelle bande-annonce ? Qu'attendez-vous de la saison 4 ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.