StopCovid : l’application de pistage fonctionnera sur iPhone, promet Cédric O

StopCovid, l’application de pistage développée par le gouvernement français, fonctionnera sur les iPhone, promet le secrétaire d’État au Numérique Cédric O. L’homme politique affirme en effet que les développeurs de l’application sont capables de contourner les limitations mises en place par Apple pour protéger la vie privée de ses utilisateurs.

StopCovid, l’application de pistage développée par l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique) s’appuie sur le protocole Robert à la place des API proposés par Apple et Google afin de faciliter la tâche des gouvernements. Cette décision oblige StopCovid à se heurter aux limitations prévues par Apple.

Concrètement, iOS est conçu pour empêcher les développeurs d’applications d’accéder à certaines fonctionnalités des iPhone. In fine, une personne munie d’un iPhone pourrait donc ne pas être détectée par StopCovid. C’est évidemment problématique quand on pense que les iPhone représentent 21,1% des smartphones en circulation en France.

Sur le même sujet : l’un des concepteurs promet que l’appli StopCovid ne drainera pas trop la batterie

StopCovid va contourner les limitations d’Apple, explique Cédric O

Devant Jurem, une association de juristes proche de LREM, Cédric O a assuré que « ce sujet qui était un sujet d’inquiétude n’en est plus un ». Le secrétaire d’État au Numérique affirme que StopCovid « fonctionnera très bien » sur les iPhone. « La bonne nouvelle, c’est que nous avons les moyens techniques de contourner la limitation des iPhone » précise le dirigeant.

« C’est ce qu’ont montré les tests menés par les Anglais » ajoute Cédric O. Des développeurs britanniques travaillant sur une application similaire à StopCovid sont apparement parvenus à contourner les systèmes de sécurité d’Apple. Néanmoins, le procédé de contournement rencontrerait quelques ratés avec les versions plus anciennes d’iOS. C’est également le cas du côté des versions datées d’Android, encore très populaires.

Dans la foulée, le dirigeant confirme que le gouvernement travaille sur un bracelet connecté capable de remplacer l’application pour les personnes qui n’ont pas de smartphone. « Si on a quelque chose, on ne l’aura pas avant l’été » glisse Cédric O avec prudence. D’après le secrétaire d’État au Numérique, StopCovid sera examiné par le Parlement dès « le 26 et 27 mai ». La France espère toujours déployer son application de pistage à partir du 2 juin 2020.