StopCovid : l’application sortira le 2 juin 2020

Lors d’un entretien avec les journalistes de BFM Business, le secrétaire d’État au numérique a annoncé la date de disponibilité de StopCovid, l’application permettant de lutter contre la maladie du coronavirus. Rendez-vous est pris le 2 juin prochain, après un premier passage devant les députés une semaine plus tôt.

Olivier Véran l’avait annoncé samedi 2 mai : l’application StopCovid ne sera pas prête pour le début du confinement, à savoir le 11 mai prochain. En revanche, le projet est toujours sur les rails et le gouvernement, pas l’intermédiaire du secrétaire d’État au numérique, vient de dévoiler une date de disponibilité. Si tout se déroule selon les plans du gouvernement, l’application sera déployée dans un peu moins d’un mois.

L’application devra passer devant le parlement et la Cnil avant d’être diffusée

Si l’on pouvait, encore hier, émettre des doutes quant à sa sortie, l’application StopCovid est bel et bien sur le point de devenir réalité. Cédric O, l’actuel secrétaire d’État au numérique, l’a annoncé au micro de BFM Business. Le développement de l’application avance « relativement bien ». Par conséquent, il est prévu qu’elle entre en phase de test « dès la semaine prochaine ». Si tout se déroule comme prévu lors des tests, le secrétaire d’État espère pouvoir présenter l’application devant les parlementaires « dans la semaine du 25 mai ».

Le gouvernement envisage de déployer l’application, une fois celle-ci validée par le parlement, à partir du 2 juin, lors de la deuxième phase du déconfinement. Le principal intéressé est également revenu sur la nécessité d’une validation de la part de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés). « Il faudra également que la Cnil puisse se reprononcer comme cela a été annoncé. On a encore une roadmap technique importante.. Il faut vraiment passer les tests qui vont commencer dans le courant de la semaine prochaine, faire en sorte que sur le terrain ça marche bien, que ça ne notifie pas trop, que c’est bien interconnecté avec l’ensemble du système sanitaire. Mais aujourd’hui on peut se dire qu’on sera prêt pour le 2 juin ».

A lire aussi : StopCovid – 155 experts très inquiets pour la liberté des Français dans une lettre ouverte

Rappelons que l’objectif premier de l’application est de repérer les personnes atteintes par le coronavirus, ainsi que les individus qui sont entrés en contact avec elles. Ainsi, celles et ceux qui ont rencontré des malades en sont informés. Cédric O a tenu à rappeler que le développement de l’application se fait sans le concours d’Apple et Google. Si le but de l’application est d’offrir un moyen efficace de lutter contre le COVID-19, elle suscite néanmoins des interrogations face à l’idée d’une surveillance généralisée. Nul doute que le parlement et la CNIL vont devoir jouer un rôle fondamental dans son acceptation.

Source : BFM Business