Steam va bannir ce type de jeux que tout le monde déteste, un ménage de printemps avant l’heure

Par l'intermédiaire d'une mise à jour de sa documentation à destination des développeurs, Steam annonce la fin d'un type de jeux particulier sur la plateforme. Et c'est une bonne chose.

Ce n'est pas parce que l'immense majorité des jeux publiés sur Steam chaque année ne sont pas lancés ou presque qu'il faut autoriser la publication de tout et n'importe quoi. Ces derniers temps, la plateforme de Valve met en place plusieurs mesures pour protéger les joueurs des mauvais titres. Pas en terme de qualité, cela reste subjectif, mais de pratiques douteuses. Par exemple : indiquer quand un jeu disponible en accès anticipé semble abandonné.

Lire aussi – Steam : avis aux joueurs PC, ne cliquez pas sur cette invitation sous peine de perdre tous vos jeux

Un bon moyen d'éviter de dépenser de l'argent dans l'espoir d'une mise à jour qui ne viendra jamais. Steam s'attaque maintenant à un autre fléau : la publicité dans les jeux. Elle n'est pas strictement interdite et des règles précises sont là pour dire ce qu'il est possible de faire ou non. En revanche, une clarification vient sonner le glas d'une pratique particulièrement détestable.

Steam va en finir avec un type de jeux en particulier et c'est tant mieux

“Les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité payante comme modèle commercial dans leur jeu, par exemple en exigeant que les joueurs regardent ou interagissent avec la publicité pour pouvoir jouer, ou en limitant le gameplay derrière la publicité“, lit-on sur la page dédiée à la publicité sur Steam.

De la même manière, “les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité pour apporter de la valeur aux joueurs, par exemple en leur offrant une récompense pour avoir regardé ou utilisé de la publicité dans leur jeu“. Un procédé que l'on associe très facilement aux jeux sur smartphones, mais qui n'a plus sa place sur PC, du moins sur Steam.

Rappelons que le service autorise un développeur à faire de la pub pour un autre de ses jeux ainsi que du placement de produits. Mais en dehors de ça, c'en est désormais fini des titres qui forçaient la main aux joueurs avec des réclames bloquantes.