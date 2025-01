Avis aux joueurs PC, une nouvelle arnaque circule actuellement sur Steam. Elle prend la forme de fausses invitations pour des playtests à venir sur des jeux attendus, comme le prochain Mafia par exemple.

Steam compte à son actif des dizaines de millions d'utilisateurs actifs, et forcément comme n'importe quelle plateforme populaire, les arnaques y sont légion. Très souvent, les escrocs passent par le chat du service de Valve pour essayer de piéger les joueurs.

En avril 2024 par exemple, nous avons évoqué dans nos colonnes cette campagne de phishing menée sur Steam. Elle ciblait notamment les fans de grandes équipes d'e-sport comme G2 et Fnactic. Plus pernicieux, des pirates ont même réussi à imiter la page Steam de Helldivers 2, l'idée étant d'attirer les consommateurs avec des prix attractifs. Sauf que surprise, c'était un tout autre jeu qui attendait les joueurs une fois la commande passée.

Or et comme le rapportent nos confrères du site TechRadar, une nouvelle arnaque circule actuellement sur la plateforme de Valve. Grâce à la vigilance de plusieurs joueurs sur Reddit, on vous explique de quoi il en retourne. En effet, certains utilisateurs ont reçu à leur grande surprise dans Steam Chat un message de la part d'un expéditeur inconnu.

Gare à ces fausses invitations à des playtests sur Steam

Concrètement, il s'agit d'une invitation à essayer en avant-première un titre plutôt attendu, à savoir le prochain opus de la saga Mafia, Mafia : The Old Country. “Vous avez été invité à rejoindre un playtest sur Steam ! Visiter le lien d'invitation ci-dessous pour l'ajouter à votre bibliothèque Steam !”, peut-on lire dans le message. Histoire de crédibiliser la chose, l'invitation s'accompagne même du logo officiel du jeu.

A première vue, le lien semble assez légitime, avec la première moitié de l'URL officielle de la boutique Steam… Mais en y regardant de plus près, on remarque du texte supplémentaire dans l'URL, ce qui indique qu'il ne s'agit pas du véritable nom de domaine. Fort heureusement, la page de l'arnaque en question a déjà été supprimée par la plateforme, mais on n'est pas à l'abri de voir les pirates retenter le coup avec d'autres jeux (ce ne sont pas les titres qui manquent).

Rappelons au passage que la plateforme dispose de son propre système d'invitation à des playtests ou des bêtas. De plus, ces invitations apparaîtront toujours dans l'onglet Notifications, et non dans vos conversations Steam Chat sous la forme d'un message. Pour l'heure, difficile de savoir à quoi mener le lien vérolé de cette fausse invitation, mais on imagine qu'il menait probablement à une fausse page de connexion pour récupérer vos identifiants Steam… Dans le meilleur des cas.

Source : TechRadar