Steam a accueilli 19 000 nouveaux jeux en 2024, mais presque personne n’y joue

L'année 2024 a été très prolifique pour Steam. Elle établit un record sur le nombre de jeux qui ont rejoint le catalogue de la plateforme. Pourtant, la majorité n'a presque pas de joueurs.

Quel joueur PC n'a pas de compte Steam aujourd'hui ? La plateforme de Valve est devenue tellement incontournable qu'elle est presque synonyme de jeux dématérialisés sur ordinateur. Et des jeux, elle en a. Elle en a même beaucoup. Chaque année, le nombre de titres ajoutés au catalogue du service augmente, battant le record de l'an passé. 2024 est particulièrement impressionnant en la matière puisqu'en 12 mois, ce sont 19 000 jeux qui ont été publiés sur Steam, soit 33 % de plus qu'en 2023.

Les gamers ont donc eu l'embarras du choix, et pourtant, environ 80 % de ces nouveautés n'ont jamais été lancées ou presque. Pour comprendre ce chiffre, il faut expliquer ce que sont les “jeux limités” sur Steam. Quand Valve a introduit les succès, les cartes ou encore les badges pour inciter les gens à acheter et jouer à plus de jeux, certains développeurs ont commencé à créer des titres très basiques, mais avec ces récompenses. La notion de jeu limité est alors arrivée pour mettre fin au phénomène.

Il y a de plus en plus de jeux sur Steam, mais de moins de moins de gens y jouent

Quand un nouveau jeu sort sur Steam, il a le statut “limité”. Tant qu'il le garde, il ne peut pas intégrer de succès, cartes et autres. Ce n'est qu'en dépassant un certain seuil de popularité et de ventes/pré-ventes (tenu secret) qu'un jeu change de statut. Or, en 2024, 79 % des jeux sortis sont restés “limités”. Exactement 14 951 sur 18 992. Cela veut dire qu'ils n'ont pas été assez achetés ou joués pour atteindre le seuil fixé par Valve.

Lire aussi – Votre collection de jeux vidéo vous suivra dans la tombe, Steam refuse catégoriquement de la transférer à vos proches

Comme le nombre de nouveautés, celui des titres limités qui le restent est en constante augmentation au fil des ans. En 2020, il atteignait 68 % par exemple. Un constat qui lance le débat sur ce système. Ses défenseurs avancent qu'avec la généralisation des outils IA, cette limite est plus que jamais indispensable, sous peine de se retrouver submergé par des dizaines de milliers de jeux de piètre qualité.