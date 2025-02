Steam va vous éviter de jeter de l’argent par les fenêtres grâce à ce petit changement

Grâce à ce petit changement bienvenu, Steam va éviter à de nombreux joueurs de jeter leur argent par les fenêtre. On vous explique comment.

Depuis plus de 10 ans maintenant, de nombreux studios de jeu vidéo prennent la décision de passer par la case accès anticipé avant de lancer officiellement leur titre. Pour rappel, cette pratique offre plusieurs avantages aux développeurs.

En premier lieu, les accès anticipés permettent d'avoir rapidement des retours de la part des joueurs sur l'expérience offerte par un jeu en cours de production. De cette manière, il est plus simple pour les studios de déterminer ce qui va et ce qui ne va pas (bugs, équilibrage, améliorations des mécaniques de gameplay, etc). Deuxièmement, l'accès anticipé assure également aux studios une rentrée d'argent régulière durant le processus de développement.

Depuis la démocratisation de ce processus en 2013 sur Steam, de nombreux jeux ont été couronnés de succès après avoir opté pour une longue période d'accès anticipé. On pense par exemple à Hadès, Subnautica, Rust, Ark : Survival Evolved ou encore le mastodonte de Larian Studios Baldur's Gate 3 par exemple.

L'accès anticipé, une pratique à double tranchant

Néanmoins, tout n'est pas rose avec les accès anticipés. Tout d'abord et à moins que les studios communiquent souvent sur l'avancée de leur projet, il est parfois difficile de savoir ce qu'il reste à accomplir avant de voir le bout du tunnel. En outre, il faut savoir que vous n'avez aucune garantie que le jeu sera terminé. Vous n'êtes qu'un bêta testeur qui investit de l'argent dans l'espoir de voir un jeu devenir réalité. Par ailleurs, il arrive parfois que certains studios abusent du concept pour inciter les joueurs à passer à la caisse… Quitte à mentir sur la marchandise. On pense au fiasco de The Day Before par exemple.

En bref, payer pour un jeu en accès anticipé peut parfois se résumer à jeter de l'argent par les fenêtres. Et justement, Steam a décidé de faire quelque chose contre ça.

Steam vous met en garde contre les jeux abandonnés

Comme le rapportent nos confrères d'Eurogamer, la plateforme de Valve va désormais mettre en garde les utilisateurs lorsqu'un jeu en accès anticipé n'a pas reçu de mise à jour depuis un bon bout de temps. Visiblement, lorsqu'un titre n'aura pas bénéficié d'une MAJ depuis au moins un an, Steam affichera le message suivant sur la page du jeu (visible ci-dessus) : “La dernière mise à jour effectuée par le développeur remonte à plus de [ X ] mois. Les informations et le calendrier décrits ici par les développeurs peuvent ne plus être à jour”.

Pour Steam, il s'agit surtout d'offrir plus de transparence aux joueurs, qui auront désormais un peu d'informations à leur disposition avant d'investir dans un jeu en cours de développement. Une bonne chose, quand on sait la plateforme a accueilli pas moins de 19 000 nouveaux jeux en 2024. Parmi eux, 2 605 étaient disponibles en accès anticipé.