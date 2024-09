Steam permet désormais de partager gratuitement ses jeux avec ses proches, voici comment faire

Steam vient de lancer Families, une refonte de son système de partage familial. Le nouveau système modifie le nombre de personnes pouvant jouer aux jeux d'une bibliothèque, facilite l'achat de jeux pour vos enfants et ajoute de nouvelles options de partage et de contrôle parental.

Valve a officiellement lancé Steam Families, une nouvelle fonctionnalité qui devrait révolutionner la façon dont les familles et les groupes soudés partagent et apprécient les jeux sur la célèbre plateforme de jeu. Après un lancement bêta réussi en début d'année, Steam Families, qui remplace remplace à la fois Steam Family Sharing et Steam Family View, est désormais disponible pour tous les utilisateurs et apporte une foule d'améliorations par rapport à l'ancien système de partage familial. Désormais, Steam Families permet à un utilisateur de partager sa bibliothèque avec un maximum de cinq autres “membres de la famille” (ou toute personne avec laquelle vous partagez votre PC ou votre Steam Deck).

Une fois que vous avez rejoint une famille, vous avez automatiquement accès aux jeux que les membres possèdent, même s'ils sont en ligne et jouent à autre chose. Elle fonctionne de la même manière que la fonctionnalité de Stadia, qui faisait la force du service de Google. Ainsi, si vous jouez à votre jeu Helldivers 2, un membre de votre famille peut jouer à Balatro en même temps que vous depuis votre bibliothèque. Il faut cependant savoir que les jeux ne peuvent être partagés que si leur développeur n'a pas choisi de se retirer du programme Steam Families.

Steam vous permet de partager vos jeux avec vos proches

Steam Families inclut désormais la possibilité de jouer aux jeux d'une bibliothèque partagée hors ligne (auparavant, le partage familial nécessitait une connexion en ligne), et Steam ne bloquera donc plus l'accès à l'ensemble de la bibliothèque de jeux d'un membre de la famille s'il est en ligne et joue à quelque chose d'autre.

La FAQ Steam Families donne un exemple concret du fonctionnement du nouveau système : « Supposons que vous fassiez partie d'une famille de 4 membres et que vous possédiez une copie de Portal 2 et une copie de Half-Life. À tout moment, un membre peut jouer à Portal 2 et un autre à Half-Life. Si deux d'entre vous souhaitent jouer à Portal 2 en même temps, un autre membre de la famille devra acheter une copie du jeu. Après cet achat, il y aura deux copies de Portal 2 dans la famille et deux membres pourront jouer en même temps ».

Cette nouvelle fonctionnalité ne se limite pas au partage de jeux. Il s'agit d'un système complet de gestion familiale qui combine les meilleurs aspects des anciennes fonctions Partage familial et Affichage familial. Les parents disposent désormais d'outils robustes pour gérer les expériences de jeu de leurs enfants. Les adultes peuvent restreindre l'accès des enfants au Steam Store, aux fonctions communautaires et au chat, et ils peuvent consulter les rapports de temps de jeu, fixer des limites de temps de jeu, approuver les demandes des enfants pour un accès supplémentaire au temps de jeu/aux fonctions, récupérer les comptes des enfants et approuver les demandes de paiement du panier d'achat d'un enfant.

Chaque membre de la famille peut conserver sa propre identité au sein de l'écosystème partagé. Cela signifie des sauvegardes de jeux individuelles et un suivi des réalisations distinct pour chaque utilisateur. C'est une façon intelligente de maintenir la progression de chacun dans le jeu, tout en bénéficiant d'une bibliothèque de jeux partagée.

Notez cependant que les développeurs de jeux ont un certain contrôle sur la façon dont leurs titres interagissent avec les Steam Families. Bien que la plupart des jeux soient automatiquement disponibles pour le partage familial, les développeurs peuvent choisir de ne pas le faire s'ils ont des raisons techniques de le faire. Steam tient à jour une liste des titres qui prennent en charge le partage familial, ce qui peut être utile aux utilisateurs pour planifier leurs bibliothèques partagées.

Comment créer ou rejoindre une Famille sur Steam ?

Si vous souhaitez créer un compte Steam Family, vous devez sélectionner l'option dans les menus Steam. Pour cela, ouvrez Steam, cliquez sur l’icône principale en haut à gauche et rendez-vous dans Paramètres, puis Famille. Cliquez sur Gérer dans la section Mode Famille pour lancer l'assistant. Suivez les étapes pour choisir le contenu accessible et les fonctionnalités autorisées. Vous devrez entrer une adresse e-mail de récupération, créer un code PIN, puis saisir un code de confirmation envoyé par e-mail. Une fois ces étapes terminées, le mode famille sera activé et configuré selon vos préférences.

Votre client redémarrera, et vous donnera alors accès aux nouvelles fonctionnalités Families. Ouvrez à nouveau les Paramètres dans le menu principal, et rendez-vous cette fois-ci dans la section Famille. Vous verrez un bouton « gérer » apparaitre, et il vous suffira de cliquer dessus pour créer ou rejoindre une nouvelle famille. Vous pouvez aussi passer par “Détails du compte” sur la page du magasin, et cliquer sur “Gestion de la famille“.

Valve insiste sur le fait que cette fonctionnalité est destinée aux membres de la famille immédiate, et non aux groupes d'amis élargis. Elle est verrouillée au niveau régional. En outre, certaines restrictions ont été mises en place pour éviter les abus. Les adultes peuvent quitter une famille Steam à tout moment, mais ils devront respecter une période de réflexion d'un an avant de pouvoir rejoindre ou créer un nouveau groupe familial. Les enfants, quant à eux, ne peuvent être retirés d'une famille que par un adulte ou avec l'aide de l'assistance Steam.