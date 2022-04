Steam Deck : vous pouvez désormais installer Windows 11 sur la console grâce à la dernière bêta

Les utilisateurs les plus téméraires l’attendaient depuis longtemps : il est enfin possible d’installer Windows 11 sur son Steam Deck. Une récente mise à jour déployée par Valve en bêta ajoute en effet la compatibilité avec fTPM, essentielle à l’utilisation du système d’exploitation. Toutefois, le patch est encore très instable, on vous conseille donc d’attendre avant de vous y aventurer.



Depuis la sortie du Steam Deck, plusieurs joueurs se risquent à installer Windows 10. « Se risquent », car l’opération n’a rien d’anodin. Si la console permet en effet de préférer le système d’exploitation de Microsoft à celui de Valve, celui-ci ne bénéficie pas de toutes les optimisations du constructeur en matière de fonctionnalités et de performance. Mais pour beaucoup, le jeu en vaut la chandelle notamment pour avoir accès à des stores alternatifs.

Aussi, ils sont nombreux à attendre de pouvoir y installer Windows 11. Jusqu’à maintenant, la console ne permet pas la compatibilité fTPM, condition sine qua non pour faire tourner l’OS et qui a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre lors de son lancement. Aujourd’hui, cela est enfin possible. Valve vient de déployer une mise à jour en bêta qui ajoute le support fTPM au processeur AMD, ouvrant ainsi la voie à Windows 11.

Windows 11 débarque sur le Steam Deck

Se joue alors un dilemme épineux. D’un côté, l’installation de Windows viendra avec son lot d’avantages. En effet, elle donnera accès à toutes les fonctionnalités dédiées au gaming de l’OS, notamment la nouvelle API de Direct Storage qui réduit considérablement les temps de chargement. De l’autre, Valve précise bien qu’il s’agit d’une version bêta encore très instable. Les risques existent donc bel et bien pour l’intégrité du firmware, en plus de réduire les performances en jeu comme le fait déjà Windows 10.

De plus, certains drivers, à l’instar des pilotes audio, ne sont pas encore disponibles. Enfin, de nombreux bugs sont pour l’heure à déplorer, ce qui est assez prévisible compte tenu de l’avancée actuelle du développement. Autrement dit, l’installation de Windows 11 risque d’impacter négativement votre expérience de jeu, du moins pour le moment. De notre côté, on vous conseille d’attendre encore un peu, le temps que Valve déploie une version plus stable et optimisée de son firmware.

Une seconde mise à jour du Steam Deck apporte de nombreuses fonctionnalités

Valve ne s’est pas contenté de déployer cette version bêta de son firmware, puisqu’une autre mise à jour cette fois finale est également disponible en téléchargement. Celle-ci ajoute plusieurs fonctionnalités très pratiques. On retiendra surtout le support des deux trackpads lors de la saisie de texte, ce qui permettra aux utilisateurs d’écrire beaucoup plus vite. De plus, il est désormais possible de configurer plus en profondeur ses joysticks, afin de régler par exemple la force du retour haptique ou encore les zones mortes.

Voici la note complète du patch déployé par Valve :

Ajout de la prise en charge de la saisie au double pavé tactile au clavier à l’écran

Ajout du clavier à l’écran en mode jeu au mode bureau.

Ajout du statut de partage familial à la page de détails du jeu. Les emprunteurs verront à quelle bibliothèque ils empruntent, et les prêteurs verront un message si leur bibliothèque est actuellement utilisée par un emprunteur.

Ajout d’un écran de calibrage et de paramètres avancés avec des options pour : Ajuster les zones mortes pour les manettes gauche et droite. Ajuster la force haptique pour les Trackpads gauche et droit. Joysticks et autres capteurs sur les manettes de jeu externes.

Mise à jour du flux de connexion réseau pour se connecter sans redemander un mot de passe connu.

Amélioration des performances de téléchargement des images de la bibliothèque après la connexion, ce qui réduit le bégaiement.

Suppression de l’affichage du bouton de retour « B » dans le menu d’accès rapide de la superposition.

Correction des problèmes de saisie du clavier à l’écran lors de la connexion à des portails captifs WiFi publics

Correction d’un problème où Chrome ne s’installait pas à partir de la section non-Steam de la bibliothèque.

Source : Valve