Steam Deck : Windows est beaucoup moins performant que SteamOS, attendez avant de l’installer

Pour l’heure, on ne vous conseille pas d’installer Windows sur votre Steam Deck. En effet, le Youtubeur LinusTechTips a comparé les performances du système d’exploitation avec celles de SteamOS, sur lequel la console tourne par défaut. Sur tous les jeux testés, ce dernier obtient de bien meilleurs scores, sans compter plusieurs bugs chez son concurrent.

Avant même sa sortie, on parlait déjà d’installer Windows sur le Steam Deck. En effet, la console de Valve laisse la possibilité, à tous ceux un peu débrouillards qui sauraient comment s’y prendre, d’utiliser le système d’exploitation de Microsoft plutôt que SteamOS, lui-même basé sur Linux. À première vue, cela pourrait procurer plusieurs avantages. Le plus notable est sans doute le fait de profiter de jeux pas encore certifiés compatibles en passant par d’autres launchers non disponibles, tels que GOG Galaxy.

Ceci étant dit, cela n’est peut-être pas une aussi bonne idée qu’on pourrait le penser. En effet, dans une vidéo comparant les deux OS, le Youtubeur LinusTechTips note un large avantage pour celui de Valve en matière de performance. Bien que Linux s’illustre de plus en plus dans ce domaine face à Windows, ce dernier n’a pas encore l’habitude d’avoir l’aval dans cette catégorie. Mais, sur le Steam Deck, il n’y a pas photo. SteamOS obtient systématiquement de meilleures performances dans chacun des jeux testés.

Les jeux Steam Deck tournent beaucoup mieux sur SteamOS que sur Windows

Au total, LinusTechTips a utilisé trois jeux pour réaliser son benchmark : Hitman 3, Doom Eternal et Elden Ring. C’est sur ce premier que la différence est la plus notable. Alors qu’il tourne à 19 FPS seulement sur Windows, SteamOS parvient à obtenir 34 FPS. Doom Eternal tourne quant à lui à 60 FPS sur SteamOS contre 47 sur Windows, tandis que SteamOS affiche 37 FPS sur Elden Ring face à 30 FPS pour Windows.

Sur le même sujet : Le Steam Deck accueille plusieurs jeux Xbox, mais certains titres cultes manquent à l’appel

En outre, ces résultats ne sont pas particulièrement surprenants. Il paraît logique que Valve ait privilégié son système d’exploitation maison dans ses travaux d’optimisation. Qui plus est, le constructeur conseille d’attendre avant d’installer Windows sur sa console, le temps d’améliorer la compatibilité de celui-ci. De ce fait, plusieurs bugs apparaissent à l’installation de l’OS de Microsoft.

Les témoignages rapportent un mode veille perturbé, des haut-parleurs hors d’usage (il est toutefois possible d’utiliser le Bluetooth ou le port USB pour obtenir du son), ou encore des problèmes lors de la charge. Pour ne rien arranger, il faut pour le moment se contenter de Windows 10, le Steam Deck n’offrant pas la compatibilité fTPM. Autrement dit, installer Windows sur son Steam Deck n’est pas encore une très bonne idée.