Steam Deck : Valve est formelle, il n’y aura pas d’exclusivités

Valve vient de mettre à jour la FAQ de sa SteamDeck dédiée aux développeurs. Le constructeur l'a confirmé, il n'y aura pas d'exclusivités sur sa console. Prendre la décision n'aurait eu aucun sens, sa machine se rapprochant avant tout d'un PC.

Comme vous le savez, les chanceux qui ont réussi à précommander une SteamDeck avant les ruptures de stock devront prendre leur mal en patience quelques mois supplémentaires, Valve ayant décidé de repousser les livraisons en février 2022 au lieu de décembre 2021. En attendant, le constructeur continue de mettre à jour régulièrement sa FAQ ou Foire aux questions destinée aux développeurs.

Parmi les dernières questions posées au propriétaire de Steam, les développeurs s'interrogent sur l'éventualité de voir des titres exclusifs à la SteamDeck. La réponse de Valve est catégorique sur ce sujet : “Non, nous pensons que cela n'a pas de sens. SteamDeck est un ordinateur et devrait pouvoir lancer n'importe quel jeu, comme un ordinateur”.

Avec cette décision, Valve prouve une fois encore qu'il considère la SteamDeck comme un PC à part entière, et non une console susceptible d'accueillir des exclusivités pour se démarquer de la concurrence. D'autres questions posées par les développeurs nous permettent d'en apprendre plus sur les plans de Valve au sujet de sa dernière machine.

À lire également : Steam Deck – la liste des jeux compatibles vient de s’agrandir, merci Epic Games !

Exclusivités, critères de sélection des jeux, Valve en dit plus sur le SteamDeck

On en apprend davantage sur SteamOS 3.0, le système d'exploitation basé sur la distribution Linux Arch sous lequel doit fonctionner la SteamDeck. D'après Valve, ses équipes travaillent toujours sur le développement de cette nouvelle version de l'OS et de fait aucune date de sortie n'est prévue pour l'instant. “Nous travaillons actuellement à finaliser le lancement de SteamDeck et n'avons donc aucune date précise à annoncer pour le moment. Il est fort probable que SteamOS 3.0 ne soit disponible qu'après le début des livraisons de Steam Deck”.

Autre point intéressant, Valve révèle également sur quels critères il choisit les studios qui recevront des kits de développement SteamDeck. Selon le constructeur, il analyse avant toute chose la bibliothèque des joueurs qui ont précommandé la machine, de sorte à se faire une idée des jeux qui doivent être rendus compatibles en priorité. “Nous regardons les jeux les plus populaires auprès des personnes qui ont réservé SteamDeck ainsi que les jeux auxquels la communauté, dans son ensemble, s'intéresse. La priorité est donnée aux équipes de développement de ces titres”, explique Valve.