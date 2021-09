Steam Deck : la liste des jeux compatibles vient de s’agrandir, merci Epic Games !

Epic Games a fait un joli cadeau à Valve en rendant compatible son logiciel anti-triche Easy Anti-Cheat sur Linux et macOS. En effet, ce portage fait la belle affaire du Steam Deck, dont le système d’exploitation est un dérivé de Linux. De ce fait, plusieurs jeux, comme Apex Legends et Fall Guys pourront théoriquement rejoindre la ludothèque de la console portable.

Plus que quelques mois à attendre avant que le Steam Deck arrive entre les mains des joueurs l’ayant précommandé. Lors de son annonce, Valve a su convaincre les plus sceptiques en présentant une console portable qui en a sous le capot, dépassant notamment les 30 FPS sur certains titres. Mais il y a un point qui inquiète encore : celui de la compatibilité des jeux. Si, en théorie, on pourra retrouver toute la bibliothèque Steam, la vérité est un peu plus compliquée que cela.

En effet, SteamOS, le système d’exploitation de la console, est un dérivé de Linux, ce qui réduit le champ des possibilités. Le Steam Deck pourrait se rattraper en proposant xCloud à sa sortie, selon certaines rumeurs, mais reste que certains jeux manqueront à l’appel. Ceci étant dit, Epic Games vient d’enlever une sacrée épine du pied de Valve. Le développeur vient d’annoncer que son logiciel anti-triche Easy Anti-Cheat (EAC) peut désormais être lancé sur Linux et Mac. Jusqu’à présent, il n’était supporté que par Windows.

Le Steam Deck pourra faire tourner Apex Legends et Fall Guys

Ce sont ainsi plusieurs jeux, jusqu’ici incompatibles avec le Steam Deck car nécessitant ce logiciel, qui pourront rejoindre la ludothèque si les développeurs décident de réaliser le portage. Parmi eux, on retrouve notamment les très populaires Apex Legends et Fall Guys, mais aussi Hunt : Showdown ou encore Dead By Daylight.

Qui plus est, Valve promet dans la FAQ du Steam Deck que d’autres logiciels anti-triche devraient bientôt rejoindre la liste. « Nous travaillons avec BattlEye et Easy Anti-Cheat pour assurer la prise en charge de leurs systèmes anti-triche avant le lancement », peut-on y lire. Avec BattlEye, le Steam Deck récupérerait d’autres grands noms du jeu vidéo, comme Fornite, PUBG ou encore Rainbow Six Siege.

