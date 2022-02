Steam Deck : le launcher GOG ne sera pas disponible sur la console, mais il y a une solution

Interrogé à ce propos sur Twitter, GOG a confirmé que son launcher ne sera pas disponible sur le Steam Deck. Difficile de feindre la surprise, puisque la console est produite par Valve, son concurrent direct. Néanmoins, cette dernière ayant un noyau ouvert, il est théoriquement possible d’y installer Windows et, par la même occasion, GOG.

Plus que trois jours avant le lancement officiel du Steam Deck. À ce stade, la question de la compatibilité de certains jeux est sur toutes les lèvres. Bien que Valve met régulièrement à jour la liste des titres disponibles, cette dernière ne concerne que les jeux Steam. Quid, donc, des autres launchers ? Sur Twitter, le Youtubeur Metal Jesus Rocks a posé la question directement à GOG. Et à ce dernier de répondre : non.

« Il n’y a pas de support officiel de GOG pour Steam Deck », a expliqué l’entreprise, avant d’ajouter : « Mais puisque l’appareil a une architecture ouverte, comme nous le comprenons, vous pouvez installer Windows et, en tant que tel, faire également tourner les jeux GOG. » Pas de méthode native donc, mais un moyen de contourner les limitations de la console.

Vous devrez installer Windows sur le Steam Deck pour jouer à vos jeux GOG

En soi, cette déclaration n’est pas vraiment surprenante. GOG étant le concurrent direct de Steam, et vice versa, la véritable surprise aurait été de voir Valve laisser ce dernier infiltrer sa console. Néanmoins, comme le signale le launcher de CD Projekt, le Steam Deck dispose d’un noyau ouvert, son système d’exploitation étant basé sur Linux. Ce qui veut donc dire qu’il est théoriquement possible d’y installer un autre OS.

En y installant Windows, sur lequel GOG est disponible, on pourra donc retrouver l’ensemble de sa ludothèque achetée depuis le launcher. Toutefois, il convient de rappeler que cette méthode n’assure pas une compatibilité maximale avec tous les jeux. Ceux ayant reçu une certification de la part de la Valve devraient fonctionner correctement, mais on ne disposera d’aucune information, à l’instar du système d’étiquettes de SteamOS, pour les autres.