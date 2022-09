Steam Deck : 5000 jeux Steam sont désormais certifiés pour la console portable

Le Steam Deck continue d’être compatible avec de plus en plus de jeux de sa plateforme. Désormais, ce sont 5000 titres Steam qui sont certifiés pour la console portable, c’est-à-dire qui sont jouables dans de bonnes conditions. Un chiffre symbolique qui montre que Valve veut installer son bébé dans le temps.

Le Steam Deck n’est disponible que depuis quelques mois, mais dispose déjà d’une ludothèque qui dépasse n’importe quelle console du marché. Valve a en effet annoncé que c’étaient désormais plus de 5000 jeux qui étaient certifiés pour la console.

Un chiffre symbolique, certes, mais qui montre que la société américaine ne compte pas abandonner sa machine en cours de route. Si vous achetez la console, vous aurez donc le choix pour vous amuser.

Le Steam Deck est compatible avec plus de 5000 jeux

Le Steam Deck se présente sous la forme d’une console portable telle la Switch, mais est en réalité un mini-ordinateur. Théoriquement, il peut lancer énormément de jeux présents sur Steam, mais Valve met avant tout en avant les jeux certifiés.

Ces derniers sont plus faciles à télécharger sur Steam Deck et surtout, sont totalement adaptés pour la machine. Cela signifie qu’ils sont fluides (la console est peu puissante), que l’affichage est adapté à l’écran, que les commandes prennent en comptent la manette et surtout qu’il n’y a pas de bugs. Pour qu’un jeu soit certifié, il faut que les développeurs l’adaptent au Steam Deck, ce n’est pas automatique. Beaucoup de créateurs croient donc dans l’avenir de la machine.

Il existe plus de 50 000 jeux sur Steam. La machine est donc capable de faire tourner parfaitement 10% du catalogue. Ce chiffre ne va faire que monter, mais il ne faut pas espérer une compatibilité totale. S’il est possible de faire tourner des titres non certifiés, certains (trop vieux ou trop obscurs) ne sont tout simplement pas compatibles. Ce sont plus de 2000 jeux qui sont classés comme « unsupported », qui ne peuvent donc être lancés.

Pour rappel, le Steam Deck est sorti en début d’année. Comme les autres consoles, elle connait des soucis d’approvisionnement et il faut donc faire preuve de patience à la commande.