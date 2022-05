Steam Deck : ce site permet de comparer les performances des jeux sur la console

Un développeur a enfin le site que tout le monde attendait : Share Deck permet de visualiser les performances des jeux sur le Steam Deck. Grâce à la contribution de la communauté, il est ainsi possible de visualiser la fréquence d’images qu’un jeu peut obtenir sur la console, ainsi que l’autonomie qui en résulte. Pour l’heure, le site gagnerait à avoir plus de participants.

Le Steam Deck continue son petit bout de chemin en comptabilisant chaque jour un peu de jeux vérifiés. Valve a redoublé d’efforts depuis sa sortie, puisque l’on compte désormais pas moins de 2400 titres assurés d’être compatibles sur la console portable nouvelle génération. À l’heure actuelle, de nombreux sites permettent de vérifier l’avancée du processus, voire même de tester sa propre ludothèque pour s’assurer de pouvoir profiter de ses jeux préférés.

Toutefois, un outil pourtant crucial manquait encore à l’appel. En effet, il était jusqu’à maintenant relativement fastidieux d’obtenir des informations concernant les performances des jeux sur le Steam Deck. Bien que Valve se targue — à raison, semble-t-il — de proposer la console portable la plus puissante du marché, cela restait encore à vérifier pour de nombreux joueurs. Désormais, grâce à l’arrivée de Share Deck, ces informations sont à portée de main.

Comparez les performances de votre ludothèque sur le Steam Deck

Share Deck est un projet indépendant que l’on doit au développeur se faisant appeler MateyByrd sur Reddit. Il s’agit d’un site sur lequel il est possible de poster ses performances sur des jeux spécifiques. Ainsi, on constate que Hollow Knight peut s’afficher en 60 FPS, et que l’autonomie qui en résulte est de 200 minutes. De la même manière, la console tient un peu plus de 3 h sur FIFA 21 en 60 FPS.

Le site affiche donc la fréquence d’images obtenues par les joueurs et l’autonomie qui en a résulté. Pour l’heure, la plateforme est encore relativement vide et gagnerait à être plus connue de la communauté. Mais au vu de l’engouement dans les commentaires, et de la praticité d’une telle idée, il y a fort à parier que Share Deck va rapidement gagner en popularité. Si vous voulez le consulter par vous-mêmes, vous trouverez un lien ci-dessous.

Source : Share Deck