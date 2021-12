Steam : 75% des 1000 meilleurs jeux de la plateforme sont jouables sur Linux

Grâce à la couche de compatibilité ProtonDB de Valve, 75 % des jeux du top 1000 de Steam sont désormais jouables sur des systèmes d'exploitation Linux. Cependant, quelques jeux très populaires manquent toujours à l’appel.

D’après les chiffres de la base de données indépendante de ProtonDB, un outil intégré à Steam Play permettant de lancer des jeux Windows sur Linux, la compatibilité s'est considérablement améliorée ces dernières années. En effet, selon les différents retours des joueurs qui peuvent alimenter la base de données, 75 % des 1000 meilleurs jeux de Steam sont jouables depuis des systèmes d’exploitation Linux.

On apprend également que 80 % des jeux du top 100 de Steam fonctionnent désormais parfaitement sur Proton après quelques ajustements. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir s'attendre à une expérience sans faille en utilisant le Steam Deck, dont nous avons déjà pu voir une photo de la boîte, puisque seulement 35 % du top 100 fonctionnant sans faille ou nativement sur Linux.

Certains jeux populaires ne sont toujours pas compatibles

Parmi les 10 jeux populaires de Steam, seuls trois fonctionnent sans problème sur Linux. C’est notamment le cas de CS:GO, Dota 2 et Team Fortress 2. Cependant, GTA V rencontre encore quelques problèmes, tandis que d’autres jeux comme PUBG, Apex legends, Halo Infinite, New World, Naraka:Bladepoint ou encore Destiny 2 ne sont tout simplement pas compatibles à cause d’erreurs DRM.

Néanmoins, le fait que des centaines de titres Windows soient jouables sous Linux est une étape importante pour les joueurs qui utilisent ce système d’exploitation. L’année dernière, près de 6500 titres Windows étaient déjà jouables sur Linux grâce à Proton. D’après les chiffres de la base de données, la compatibilité pourrait rapidement atteindre 88 % si les développeurs corrigeaient leurs jeux avec des versions compatibles avec Proton des services Easy Anti-Cheat ou BattlEye, qui rendent actuellement injouables des jeux comme Destiny 2 et New World.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez vous rendre sur la base de données de ProtonDB pour vous assurer que le jeu auquel vous souhaitez jouer est bien compatible avec votre système d’exploitation Linux. Si celui-ci n’est pas entièrement compatible, vous retrouverez également des retours des joueurs qui vous permettront probablement de changer quelques paramètres afin d’obtenir une expérience un peu plus fluide.

Source : neowin