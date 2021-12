Steam Deck : à défaut de l’avoir pour Noël, voici une photo de sa boîte

Valve a présenté en détail l’emballage de la Steam Deck, sa nouvelle console portable. Elle comprend le produit, bien sûr, mais aussi quelques accessoires intéressants. N’espérez pas la trouver sous le sapin, étant donné que la machine ne sortira pas avant février 2022.

La Steam Deck est la nouvelle console portable conçue par Valve. Le terme console est d’ailleurs un peu abusif, puisqu’il s’agit en réalité d’un PC prenant la forme d’une Nintendo Switch et qui sera capable de faire tourner tous les jeux Steam. Aujourd’hui, Valve présente sa boîte et son contenu. Il y a des surprises.

Le packaging est important, puisqu’il est le premier contact entre le produit et le consommateur. Il faut donc qu’il soit soigné et qu’il donne envie de passer à la caisse. Pour la Steam Deck, Valve a choisi un design industriel avec un carton qui semble brut de décoffrage à première vue, mais qui fait en réalité écho à son univers.

La boîte de la Steam Deck ne sera pas sous le sapin

Par exemple, on remarque les icônes imprimées sur les côtés. En y regardant de plus près, on se rend compte qu’ils sont absurdes (ne pas utiliser comme aimant, comme parapluie, ne pas tomber amoureux du carton). Cela rappelle les jeux Portal, qui utilisent le même humour. En ouvrant la boîte, on remarque un capot couvert de textes en plusieurs langues qui décrivent les endroits où l’on peut profiter de la console (partout, en somme).

À l’intérieur, Valve nous offre plusieurs choses. La Steam Deck, tout d’abord, ce qui est logique, mais aussi un chargeur avec bloc d’alimentation (USB Type-C). Plus intéressant, nous trouverons une sacoche de transport dans le package. Une bonne chose pour une console portable, étant donné que la concurrence à plus tendance à vendre à part ce genre d’accessoire.

À noter que le design de cette boîte pourrait encore un peu changer jusqu’à la sortie. Celle-ci est prévue pour février 2022. On rappelle que Valve a décalé la sortie de sa machine de deux mois pour assurer les précommandes (et ce à cause des pénuries). Si vous ne l’avez pas encore commandé, il faudra faire preuve d’encore plus de patience, puisque les stocks sont limités. Quoi qu’il en soit, personne n’aura le plaisir de retrouver cette boîte sous le sapin cette année.