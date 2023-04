Starship : Elon Musk espère lancer une nouvelle fusée dans deux mois

Selon Bill Nelson, administrateur de la NASA, le récent vol d'essai tronqué du vaisseau Starship de SpaceX n'a pas fait dérailler le projet de faire atterrir des astronautes sur la lune dès 2025, voici pourquoi.

S'exprimant devant la commission des sciences de la Chambre des représentants le 27 avril, Nelson, l’administrateur de la NASA, a déclaré qu'en dépit de l'explosion qui a détruit le véhicule intégré Starship, SpaceX est optimiste quant au lancement d'un autre Starship dans un délai de deux mois seulement.

Il a expliqué l'approche « riche en matériel » de SpaceX en matière de développement de véhicules, avec plusieurs véhicules Starship et Super Heavy en production, ce qui permet un délai d'exécution rapide. Toutefois, Nelson a précisé que la possibilité d'un nouveau lancement dépendait non seulement de la réparation du pas de tir et de l'assemblage du prochain véhicule, mais aussi de l'achèvement de l'enquête sur le lancement du 20 avril et de l'approbation de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

SpaceX est confiant pour relancer Starship rapidement

Lors du lancement de Starship, nous avions pu voir que la fusée avait fortement endommagé la zone de lancement. Il semblerait donc que SpaceX se soit engagé à la rebâtir en seulement deux mois, ce qui pourrait lui permettre de retenter un vol orbital d’ici cet été.

Rappelons que la NASA suit de près les progrès réalisés sur Starship, car elle a sélectionné ce véhicule pour son programme Human Landing System (HLS) il y a deux ans. La NASA a attribué à SpaceX deux contrats d'une valeur totale de 4 milliards de dollars pour développer une variante d'atterrisseur lunaire de Starship afin de transporter des astronautes sur la surface lunaire dans le cadre des missions Artemis 3 et Artemis 4.

Nelson réaffirmé à la commission qu'il était “assez confiant” quant au lancement d'Artemis 2 d'ici la fin de l'année 2024, et d'Artemis 3 environ un an plus tard. Ce contretemps rencontré par Starship ne devrait donc pas venir bousculer le calendrier actuel de la NASA, puisque même si la fusée a explosé au milieu de sa mission, cette dernière a permis à l’entreprise d’Elon Musk d’amasser un grand nombre de données qui lui permettront de progresser. On espère que les prochains vols se dérouleront comme prévu, le premier ayant peut-être propagé des particules dangereuses dans l’air.