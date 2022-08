Starlink : la connexion à Internet par satellite arrive enfin sur les bateaux de croisière

Royal Caribbean, la compagnie de croisières qui exploite également Celebrity Cruises et Silversea Cruises, a annoncé qu'elle allait équiper sa flotte de navires du service Internet Starlink de SpaceX, et ainsi offrir une connexion haut débit à tous les passagers.

Après que SpaceX a annoncé son service maritime Starlink le mois dernier, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un grand groupe ne se lance à l’eau et commence à équiper ses bateaux d’une connexion haut débit par satellite. L’entreprise Royal Caribbean Cruise Lines a annoncé qu'elle allait étendre ce service à l'ensemble de sa flotte, après qu'un service pilote sur son navire Freedom of the Seas ait reçu des critiques élogieuses.

Le croisiériste est le premier du secteur à s'associer à SpaceX pour son service haut débit Starlink à faible latence. L'installation sur les bateaux commencera « immédiatement », a déclaré Royal Caribbean mardi, et devrait être terminée à la fin du premier trimestre 2023.

L’Internet haut débit arrive sur les croisières

L’arrivée de Starlink sur les bateaux de croisière signifie que les passagers pourront bientôt profiter d’une connexion haut débit à bord. Cela leur permettra de naviguer sur Internet encore plus rapidement, de travailler ou même de jouer à des jeux en ligne pendant leur croisière. « Notre objectif en tant que société est d'offrir les meilleures expériences de vacances à nos clients de manière responsable, et cette nouvelle offre, qui est le plus grand déploiement public de l'Internet haut débit Starlink dans l'industrie du voyage à ce jour, démontre notre engagement à cet égard », a déclaré Jason Liberty, président et directeur général du Royal Caribbean Group, dans un communiqué

Après les bateaux, Starlink devrait rapidement arriver dans les avions. On sait que SpaceX teste ses antennes dans les avions pour avoir du Wi-Fi en vol depuis plusieurs mois maintenant, et une compagnie s’est déjà tournée vers SpaceX pour équiper toute sa flotte. En effet, la compagnie aérienne américaine Delta aurait déjà approché l’entreprise d’Elon Musk pour conclure un partenariat autour de Starlink.