Malgré les stéréotypes, une étude montre que ce sont les femmes qui piratent le plus dans ce pays, parfois loin devant les hommes selon la catégorie de fichiers sur laquelle on se focalise.

Si vers 2010, on vous avait demandé à quoi ressemble une personne s'adonnant au piratage de films ou de séries, vous auriez peut-être imaginé un homme plutôt jeune avec une capuche et des lunettes noires. Sans parler du stéréotype de l'habit, c'est surtout la mention d'un homme qui est intéressante ici. Une étude menée en 2011 sur 75 000 pirates auto-proclamés montrait que seuls 5 % d'entre eux étaient des femmes. Cette répartition extrême n'est plus du tout d'actualité et le facteur du sexe n'est même pas mentionné dans les rapports récents s'intéressant au sujet.

L'étude menée de la Northumbria University Newcastle indique carrément une inversion de la tendance. Intitulée “une étude sur le comportement de consommation des œuvres piratées protégées par le droit d'auteur“, elle s'intéresse à deux pays d'Asie, la Thaïlande et l'Indonésie. Les participants ont répondu à des questionnaires en ligne et passés des entretiens avec les chercheurs. Les résultats font état de disparités importantes.

Dans ce pays, les femmes piratent plus que les hommes, mais pas tous les types de fichiers

Si en Thaïlande, le piratage de musiques, films, séries, logiciels et le streaming de chaînes de TV reste une activité majoritairement masculine, ce n'est pas le cas en Indonésie. Dans ce pays, les femmes sont les pirates les plus représentés dans toutes les catégories à l'exception du téléchargement illégal de logiciel. L'écart est particulièrement important pour les films et séries TV : 20 % environ pour les hommes, presque 35 % pour les femmes.

Le rapport ne fait que constater ces différences, sans tenter de les expliquer. Son but est en effet de démontrer que “les politiques et stratégies anti-piratage visant à [l'éliminer] devraient prendre en compte les catégories de produits et les caractéristiques des consommateurs, ainsi que les différences au niveau national“. Parmi les recherches récentes intégrant le facteur homme/femme, on se souvient par exemple que les campagnes anti-piratage ont clairement des effets différents suivant à qui elles s'adressent.