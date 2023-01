Starfield va révolutionner le jeu vidéo selon les premiers testeurs

Starfield est sans conteste l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, une cartouche majeure pour Microsoft en 2023. Certains beta testers ont pu le prendre en main et leurs retours sont sans appel : le titre promet d'être une révolution.

Starfield va-t-il être un nouveau jalon dans l’histoire du jeu vidéo ? Le dernier bébé de Bethesda (Skyrim, Fallout) se fait attendre depuis des années et il va enfin voir le jour en 2023. Des joueurs ont pu le prendre en main et ont donné leur premier avis. Il se montre très positif.

Le Youtubeur Colt Eastwood affirme avoir parlé avec des playstesters, des joueurs extérieurs à Bethesda qui ont pu le prendre en main et ce afin de donner leurs impressions.

« Selon mes sources, Starfield est encore plus gros et plus ambitieux qu’espéré. C’est plus gros que tout ce qu’on a eu dans Skyrim. Ça prend tout ce qu’on connait de Skyrim et de Fallout et ça l’améliore. »

Starfield, la nouvelle bombe de Bethesda ?

Le studio Bethesda est un habitué des jeux en monde ouvert avec énormément de contenus. Starfield ne représente pas seulement une nouvelle utilisation de la formule, mais bien une approche inédite. Le jeu spatial veut nous faire explorer des milliers de planètes, nous faire accomplir des centaines et des centaines de quêtes, nous permettre de livrer des combats spatiaux, de gérer des bases planétaires… bref, tout un tas de choses. Un cocktail révolutionnaire, selon Colt Eastwood.

A lire aussi – Xbox : un troisième jeu Bethesda sera exclusif en plus de Starfield et The Elder Scrolls 6

Si ces déclarations donnent confiance, il faut toutefois garder à l’esprit que ce ne sont là que des bruits de couloirs, même si les sources du Youtubeur visent souvent juste. Attention en effet à la hype trop importante qui risque de déboucher sur une semi-déception. Il faudra savoir raison garder.

Selon Windows Central, Microsoft prévoirait une conférence dédiée à ses sorties de 2023 le 25 janvier prochain. Pendant l’événement, nous devrions en savoir un peu plus sur Starfield, dont sa date de sortie. Attention, il ne s'agit pas d'une information officielle.

Que le jeu soit révolutionnaire ou non, la sortie de Starfield sera quoi qu’il arrive un petit événement, l’aboutissement de plusieurs années de développement de la part de Bethesda. Ensuite, le studio s’attèlera à son prochain bébé : le très attendu The Elder Scrolls VI, la « suite » de Skyrim.