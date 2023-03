Xbox Game Pass : Valheim et Civilization 6 débarquent en mars 2023

Microsoft reste fidèle à ses habitudes et vient d'annoncer une vague de jeux supplémentaires à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass. Au programme, de la stratégie au tour par tour, de la survie sur les terres Viking, et de l'horreur hébergée sur le cloud.

Si vous faites partie des plus de 25 millions d'abonnés au Xbox Game Pass, vous avez eu de quoi faire ces dernières semaines, entre l'arrivée d'Age of Empires 2 et du culte James Bond 007 : GoldenEye, de Cities Skyline, d'Atomic Heart ou encore plus récemment de Wo-Kong Fallen Dynasty.

Fidèle à ses habitudes, Microsoft continue d'abreuver le catalogue du XGP avec de nouveaux titres, à venir cette fois entre le 7 et le 21 mars 2023. Mais sans plus attendre, voyons ensemble la liste exhaustive des jeux annoncés.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en mars 2023

Du 7 mars au 21 mars 2023, vous pourrez mettre la main sur les jeux suivants :

Guilty Gear -Strive- (cloud, consoles & PC) – Disponible dès aujourd'hui

Dead Space 2 (cloud) EA Play – 9 mars

Dead Space 3 (cloud) EA Play – 9 mars

Valheim bêta (console) – 14 mars

Sid Meier's Civilization VI (cloud, consoles & PC) – 16 mars

Ni no Kuni II : l'avènement d'un nouveau royaume – The Prince's Edition (consoles & PC) – 21 mars

https://youtu.be/tl2KcHjl4Pg

Parmi ses différentes titres, on conseillera aux joueurs console de s'essayer au phénomène Valheim. Ce jeu de survie, particulièrement populaire sur PC depuis le lancement de sa bêta, débarque sur Xbox One et Series. Dans la peau d'un guerrier viking, survivez seul ou à plusieurs à ce purgatoire inspiré par la mythologie nordique.

Si vous vous êtes toujours senti l'âme d'un empereur, Civilization VI est fait pour vous. Ce titre de stratégie au tour par tour vous propose de bâtir un empire capable de résister aux affres du temps. Explorez de nouveaux territoires, développez votre économie, vos armées et vos technologies, éliminez vos opposants et prenez les bonnes décisions pour bâtir la plus grande civilisation du monde connu.

Ces jeux quittent le Xbox Game Pass

Notez que si des nouveaux titres arrivent, d'autres quittent le catalogue malheureusement. En voici la liste complète :

F1 2020

Goat Simulator

Kentucky Route Zero

Marvel's Guardians of The Galaxy

Paradise Killer

Undertale

Young Souls

Zero Escape : The Nonary Games

Microsoft l'assure, l'entreprise reviendra bientôt pour annoncer des jeux supplémentaires sur le Game Pass.