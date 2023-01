Starfield sera un jeu révolutionnaire, la série The Last of Us séduit les critiques, c’est le récap

2023 s’annonce déjà très chargée d’un point culturel. On attend tout d’abord la diffusion de la série The Last of Us, adaptée du jeu vidéo éponyme, dont les critiques premières critiques sont déjà sorties. Le moins que l’on puisse dire, c’est que tous s’accordent pour dire qu’il s’agira d’un grand moment de télévision. Même son de cloche du côté des testeurs de Starfield, qui annonce d’ores et déjà que le prochain titre de Bethesda va tout bonnement révolutionner le monde vidéoludique. Autre type de révolution, Chrome, de son côté, vient de déployer une mise à jour qui change complètement sa manière de fonctionner sur Android.

Starfield s’annonce comme une véritable révolution

Après plusieurs reports, Starfield est désormais attendue au tournant pour cette année. Le nouveau bébé de Bethesda fait l’objet de toutes les spéculations, tant le studio nous a habitués au meilleur comme au pire. Que les plus inquiets se rassurent : d’après plusieurs playtesters, dont les propos ont été recueillis par le Youtubeur Colt Eastwood, la prochaine grosse cartouche de Microsoft s’annonce tout bonnement révolutionnaire. Dans les grandes lignes, il faudra s’attendre à du Skyrim et du Fallout, mais en tout simplement plus gros et ambitieux.

La série The Last of Us sera elle aussi un chef d’œuvre

Autre gros événement culturel de ce début d’année, l’adaptation de The Last of Us signée HBO a elle aussi séduit les critiques. À quelques jours de la diffusion du premier épisode — du moins, aux États-Unis — plusieurs médias ont donné leur avis sur une des séries les plus attendues de 2023. Là encore, ça promet du très, très bon. Les critiques saluent autant la fidélité exemplaire à l’œuvre originelle que les écarts de scénarios que se sont permis les créateurs. On devrait aussi s’attendre à une performance impressionnante des deux acteurs principaux, Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Google corrige le plus gros défaut de Chrome sur Android

Comme de nombreux utilisateurs, vous avez certainement déjà rêvé de pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres Chrome à la fois sur votre smartphone Android. Jusqu’à maintenant, le navigateur ne proposait que de générer des onglets à l’infini. Ce défaut est désormais réglé, avec une nouvelle mise à jour de Chrome 108 qui vient ajouter une nouvelle option dans les paramètres. En activant cette option, il devient possible d’ouvrir plusieurs instances Chrome en même temps sur son smartphone.

