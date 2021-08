Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en septembre 2021

Google vient d'annoncer la liste des nouveaux jeux offerts aux abonnés Stadia Pro en septembre 2021. Au programme, une référence du jeu d'action-aventure avec Darksiders 2, de la simulation avec Little Big Workshop, et des courses de surf avec WaveBreak.

Le mois de septembre arrive à grands pas, et qui dit début de mois dit nouvelle fournée de jeux gratuits à venir pour les abonnés à Google Stadia Pro. Après avoir proposé en juillet 2021 l'excellent Star Wars Jedi Fallen Order et le très bon rogue-lite Grime en août 2021, Google vient d'annoncer les trois nouveaux titres offerts à ses abonnés premium en septembre 2021.

Commençons tout d'abord par une référence du jeu d'action-aventure développé par Vigil Games. Il s'agit bien entendu de Darksiders 2, probablement le meilleur opus de la trilogie. Cerise sur le gâteau, le titre vous sera proposé dans sa meilleure version en Deathfinitive Edition, avec l'ensemble des contenus annexes sortis à ce jour. Vous y incarnez Death, l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse, en proie aux doutes alors que son frère War a été jugé coupable de trahison et responsable de la fin de l'humanité sur Terre.

De l'aventure, de la simu et des courses de surf pour les abonnés Stadia Pro

Ensuite, on retrouve un jeu de simulation plutôt sympathique intitulé Little Big Workshop. Ici, vous serez dans la peau d'un grand patron d'usine. Achetez des machines, engagez et gérez des employés, organisez votre atelier, prenez des décisions pour améliorer votre productivité et engrangez toujours plus d'argent pour transformer votre petit site de production en gigantesque usine !

Le troisième titre fera plaisir aux amateurs de surf et de skate. En effet, Wave Break se veut être une sorte d'hybride entre Tony Hawk's Pro Skater et Wave Race 64. Durant des courses endiablées sur terre et mer, vous devrez enchaîner les figures et les tricks les plus fous pour engranger un maximum de points. À la fois fun et plutôt technique, le jeu se démarque par sa direction artistique et surtout son excellente bande-son électro. Un titre rafraîchissant qui vous permettra de prendre la rentrée du bon pied !

Pour rappel, si vous êtes intéressé par Stadia Pro, sachez que Google offre trois mois d'abonnement aux membres de YouTube Premium. Si vous venez de souscrire à la formule premium de YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Source : Google