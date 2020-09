Stadia Pro : voici la liste des jeux gratuits en octobre 2020

Les abonnés Stadia Pro pourront déverrouiller six nouveaux jeux en octobre 2020 – pile poil à temps pour Halloween. De quoi découvrir quelques titres parfaitement dans le thème, ainsi que des jeux indépendants aux petits oignons.

Comme tous les mois, Google dévoile de nouveaux jeux gratuits inclus dans l'abonnement Stadia Pro. Les joueurs pourront déverrouiller six nouveaux titres à compter du 1er octobre 2020.

Day by Daylight

Lancé en 2016, Day by Daylight est un jeu d'horreur construit autour d'une mécanique multijoueur asymétrique. Avec le temps, le jeu s'est construit une solide base de joueurs – notamment grâce à un ajout régulier de contenus et de mises à jour pour qu'il reste dans l'air du temps.

Superhot : Mind Control Delete

Superhot : Mind Control Delete est un jeu de tir à la première personne dans lequel le temps ne passe que lorsque vous bougez. Ce troisième opus très attendu plonge le joueur davantage dans l'univers Superhot, avec plus d'histoire et un meilleur gameplay. Comme toujours il s'agit d'amasser un véritable arsenal de réflexes et d'armes à feu. Les ennemis peuvent venir de partout et la difficulté augmente au fur et à mesure que vous vous rapprochez du “coeur” du système.

Celeste

Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs au travers d'un voyage au sommet de la montagne Celeste. Le jeu de plateforme est le fruit des créateurs de TowerFall. Frottez-vous à des épreuves toujours plus complexes, découvrez des secrets et assemblez peu à peu le puzzle autour de la mystérieuse montagne Celeste.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Temple of Osiris est la suite de Lara Croft and the Guardian of Light. La particularité de cet opus c'est la possibilité de pouvoir jouer à quatre, en co-op. Le jeu est constitué de graphismes à couper le souffle et d'une toute nouvelle histoire qui permet justement cette nouvelle mécanique co-op.

Human : Fall Flat

Human : Fall Flat est, comme son nom ne l'indique pas, un puzzle axé autour des lois de la physique et de l'exploration d'un monde aussi ouvert que surréaliste.

Jotun

Jotun vous plonge dans l'univers des légendes nordiques. Vous incarnez Thora, un guerrier Viking mort sans honneur et qui doit prouver sa valeur aux dieux pour entrer dans Valhalla.

Les abonnés Stadia Pro peuvent encore déverrouiller leurs jeux gratuits pour le mois de septembre. Il est également encore possible de profiter des jeux Stadia Pro gratuits du mois d'août.