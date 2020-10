Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves s’invite dans la publicité du jeu

Cyberpunk 2077 a dévoilé sa toute première publicité, celle que vous verrez sur les ondes à l’approche de la sortie du jeu. Bien évidemment, c’est Keanu Reeves, la guest star du titre, qui en fait la promo.

« En 2077, qu’est-ce qui fait de vous un criminel ? Se faire arrêter ». C’est avec cette accroche que commence la publicité de Cyberpunk 2077, dévoilée aujourd’hui. On peut y voir un Keanu Reeves déambulant dans les rues de Night City sur fond de Billie Eilish. Le tout est entrecoupé d’images du jeu. Cocktail explosif pour vendre le titre en moins de 30 secondes.

C’est cette vidéo que vous verrez encore et encore à l’approche de la sortie du titre. Jeu ô combien attendu, Cyberpunk 2077 devrait être le bouquet final de cette génération de consoles. On le rappelle, il est prévu pour sortir sur PS4 et Xbox One, mais sera également sur Xbox Series X/S et PS5. Bien entendu, le titre sortira sur PC et profitera des dernières technologies de Nvidia, comme le ray-tracing et le DLSS 2.

Une sortie et du crunch

Cette publicité arrive alors que le studio CDProjekt, développeur du jeu, est dans la tourmente. Après avoir répété que le crunch (période de travail intensive imposée aux employés) n’était pas dans sa philosophie d’entreprise, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier révèle que finalement, CD Projekt a demandé à ses employés de travailler six jours par semaine pour terminer le titre. Un crunch qui a finalement été assumé par le studio. Ce dernier indique avoir bien demandé un effort à ses employés, mais qu’une contrepartie financière importante leur sera versée en échange.

Quoiqu’il en soit, Cyberpunk devrait être terminé à temps pour une sortie le 19 novembre prochain. Un aboutissement de plusieurs années, aussi bien pour le studio que pour les joueurs. Ces derniers l’attendent en effet depuis son annonce en… 2012. Pour la petite histoire, Cyberpunk 2077 a été dévoilé avant The Witcher 3, le précédent jeu de CD Projekt, qui lui est sorti en 2015. Cyberpunk est bien parti pour être exploité pendant plusieurs années, étant donné que des DLC sont déjà prévus.

