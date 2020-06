Stadia est enfin disponible sur les OnePlus 7T, 7T Pro et 6 autres smartphones OnePlus

Google étend à nouveau la compatibilité de Stadia. La firme annonce que le service de jeu en streaming peut être installé sur tous les smartphones de OnePlus à partir du OnePlus 5. Soit six modèles supplémentaires, puisque les One Plus 8 et 8 Pro étaient déjà compatibles. Et une surprise attend aussi les propriétaires d’un appareil sous Android TV.

Le démarrage de Stadia est plutôt fébrile, à tel point que Google en serait très déçu à en croire les différentes fuites qui circulent sur Internet. Cependant, la firme de Mountain View n’abandonne pas le combat. Elle continue d’améliorer son service, d’étoffer le catalogue de jeux compatibles et d’affiner la proposition commerciale. Cette semaine, Google a publié un message sur le site dédié au support de Stadia. Plusieurs nouveautés sont au programme, notamment en termes de compatibilité.

La firme a publié une nouvelle version de l’application pour Android dont la liste des smartphones autorisés à l’installer a été étendue. Six nouveaux smartphones rejoignent donc l’aventure. Et ce ne sont que des modèles de la marque OnePlus. Il s’agit des OnePlus 5, 5T, 6, 6T, 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro (ainsi que leurs éventuelles déclinaisons 5G). Retrouvez en fin de cet article, ainsi que dans notre dossier la liste complète (et actualisée) des modèles compatibles avec Stadia.

Des touches virtuelles pour jouer sans manette

Autre grande nouveauté annoncée par Google, l’arrivée des contrôles tactiles. Si vous n’avez pas de manette compatible pour jouer, il suffit d’activer les touches virtuelles, lesquelles apparaissent en surbrillance. Cette fonction, illustré ci-dessous, est compatible avec n’importe quel jeu du catalogue de Stadia. En outre, Google a débloqué la possibilité de choisir la définition du flux vidéo pour chaque appareil avec lesquels vous accédez au service. Auparavant, ce réglage affectait tous vos écrans.

Enfin, dernière surprise amusante : la nouvelle version de l’application Stadia est « compatible » avec les appareils sous Android TV. Cette compatibilité n’est pas officielle. Il faut pour cela installer manuellement l’APK et disposer d’une souris (ou d’une télécommande) pour passer certaines étapes de validation. Toutefois, cela fonctionne, puisque nos confrères de 9to5Google l’ont testé.

Liste des modèles compatibles avec Stadia par marque :

Google

Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL

Samsung

Galaxy S8, S8+, S8 Active, Note 8

Galaxy S9, S9+, Note 9

Galaxy S10, S10+, Note 10, Note 10+

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

OnePlus

OnePlus 5, 5T

Oneplus 6, 6T

Oneplus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

OnePlus 8, 8 Pro

Asus

ROG Phone

ROG Phone II

Razer

Razer Phone

Razer Phone II

Source : 9to5Google