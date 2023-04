SSD compatible PS5 : le Samsung 980 PRO 1To est à prix canon, vite !

Besoin de changer le SSD original de votre PS5 par un autre SSD plus performant ? Le Samsung 980 PRO d'une capacité de 1To fait l'objet d'une superbe offre à saisir chez Rakuten. Mais attention, l'offre est valable uniquement aujourd'hui !

En ce mercredi 19 avril 2023 uniquement, le site Rakuten propose 15 euros de réduction sur une commande supérieure ou égale à 99 euros d'achats. Parmi les produits éligibles à l'opération, on retrouve notamment un SSD compatible pour la PS5. Proposé en temps normal à 99,63 euros, le Samsung 980 PRO d'une capacité de 1To vendu par la boutique officielle Boulanger voit son tarif baisser à 84,63 euros grâce au coupon RAKUTEN15 qui est à saisir au cours de l'étape du panier.

Pour rappel, le 980 PRO de Samsung est un SSD qui embarque un débit deux fois supérieur à celui du PCIe 3.0. Piloté par le contrôleur Elpis pour SSD PCIe 4.0 de Samsung, l'accessoire dispose des débits en lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s, soit 2 fois plus rapides que les SSD PCIe 3.0 et plus de 12 fois plus rapides que les SSD SATA. Le SSD atteint des débits maximaux sur le PCIe 4.0, des débits qui peuvent varier dans d'autres environnements. Idéal pour la PS5, le 980 PRO embarque une bande passante et un débit hautes performances pour les applications exigeantes.