SSD PS5 : parfaite alternative au Samsung 990 Pro, le SN850X de Western Digital (2 To) est à un super prix

Lancée à 365 €, la version 2 To du SSD WD_Black SN850X est actuellement sous la barre des 130 € sur Amazon dans le cadre des Jours Flash Prime. Si vous disposez d'une PS5, il s'agit d'un excellent modèle avec des performances équivalentes à celles du Samsung 990 Pro.

Les SSD n'échappent pas aux promotions Des Jours Flash Prime sur Amazon. Si vous recherchez un modèle avec dissipateur thermique qui est parfait pour épauler le stockage de la PS5, le SN850X de Western Digital fait l'objet d'une belle promotion.

La version 2 To du SSD passe sous la barre des 130 € au lieu de 160 à 175 € ces dernières semaines. Et pour rappel, ce modèle a été lancé il y a deux ans à 365 €. Il est à 129,99 € très exactement. Cela représente donc une belle chute de prix et l'un des meilleurs deals sur les SSD en cette période de promotions sur Amazon.

SSD PS5 : équivalent au SSD Samsung 990 Pro pour un prix inférieur

Le WD_Black SN850X est un SSD qualitatif qui porte la griffe du spécialiste Western Digital. Il n'a donc rien à envier à la référence du marché, le Samsung 990 Pro. En ce moment, le modèle de WD représente donc un meilleur rapport qualité-prix en étant moins cher pour des performances équivalentes.

Vous avez le choix entre l'utiliser dans un PC de jeu / bureautique ou encore en renfort pour augmenter le stockage de la PS5. Il s'agit en effet d'u modèle PCI.E 4.0 qui respecte toutes les spécifications requises.

Pour en venir aux caractéristiques, ce SSD offre une vitesse d'écriture de 6600 Mo/s et une vitesse de lecture de 7300 Mo/s. Dans tous les cas de figure, ses performances sont plus que confortables.