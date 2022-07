SSD : la nouvelle génération de SmartSSD de Samsung est jusqu’à 50% plus rapide

Samsung, le plus grand fabricant de puces mémoires au monde, vient d’annoncer sa deuxième génération de SmartSSD pour les serveurs et les centres de données. Elle promet un gain de performances assez important.

Après s’être associé à Xilinx pour concevoir le CSD en 2020, le premier SSD équipé d’un microprocesseur, Samsung a finalement introduit une nouvelle génération encore plus performante. Selon Samsung, son nouveau SmartSSD traitera les données plus rapidement et réduira la latence entre le SSD et le CPU. Cela devrait permettre d'éviter que le CPU ne gêne la vitesse de fonctionnement du SmartSSD.

En utilisant le FPGA Versal d'AMD qu'elle a reçu lors de l'acquisition de Xilinx, Samsung assure à ses clients qu'ils bénéficieront de deux fois moins de temps de calcul et d'une consommation d'énergie nettement inférieure. Le Samsung SmartSSD de deuxième génération est également conçu avec des capacités d'intelligence artificielle afin de répondre de manière plus transparente aux besoins de traitement des données des équipements d'aujourd'hui et de demain.

Lire également : Les SSD enterrent un peu plus les disques durs, les ventes ont chuté de 34% en un an

Le nouveau SmartSSD de Samsung est beaucoup plus performant que la génération actuelle

La société sud-coréenne affirme que son nouveau dispositif de stockage réduit le temps de traitement jusqu'à 50 %, la consommation d'énergie jusqu'à 70 % et l'utilisation du processeur jusqu'à 97 % par rapport aux SSD ordinaires. La dernière technologie AMD-Xilinx permet au SmartSSD de deuxième génération de Samsung de traiter les données de manière indépendante, ce qui permet de résoudre l’un des goulets d'étranglement les plus critiques du HPC (High-Performance Computing) : le flux de données entre les différents composants.

Les cœurs embarqués du SSD permettent donc de réduire la latence des données en réduisant le nombre de paquets qui voyagent entre votre disque de stockage et votre processeur. Tous les traitements de données relativement simples utilisant des opérations de filtrage, de compression ou de conversion de format simples et très répétitives peuvent donc désormais être effectués sur ce SSD grâce à son processeur dédié. Cela signifie que le processeur principal de votre machine est libre pour d'autres tâches plus importantes.

Le SmartSSD de première génération était déjà utilisé par des clients, notamment des services mondiaux de streaming vidéo. Il avait été nommé Innovation Awards Honoree au CES 2021 pour ses performances et son efficacité énergétique exceptionnelles, et on imagine que la plupart des clients vont mettre à jour leurs serveurs avec cette nouvelle génération encore plus intéressante.

Source : Samsung