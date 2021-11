Squid Game vient d’être éjecté du top 10 Netflix des séries et films les plus regardés

Squid Game ne fait plus partie du top 10 des films et des séries les plus regardées du catalogue Netflix. Après des semaines de succès, la série sud-coréenne a été évincée par de nouvelles productions originales, dont Cowboy Bebop et Red Notice. Découvrez le nouveau top 10 des contenus les plus populaires de la plateforme.

Squid Game, la nouvelle série phare de Netflix, a rencontré un succès phénoménal dans le monde. Depuis sa sortie en septembre, la série sud-coréenne a été vue par plus de 140 millions d'abonnés, soit deux tiers des usagers de la plateforme. Face à ce succès colossal, Netflix a d'ailleurs lancé le développement d'un jeu vidéo inspiré de l'univers de Squid Game.

Fort de ce succès planétaire, Squid Game s'est imposé pendant plusieurs semaines dans le top 10 mondial des contenus plus regardés sur Netflix. Depuis peu, le géant de la VOD dévoile chaque semaine la liste de tous les films et séries les plus regardés du catalogue Netflix. Pour mettre au point ce classement, Netflix se base sur une nouvelle méthode de mesure des audiences qui s'appuie sur les heures de visionnage totales passées devant une série ou un film.

Voici le nouveau top 10 des films et séries Netflix

L'arrivée de cette nouvelle métrique a précipité le départ de Squid Game. Après des semaines entières à faire les gros titres, la série événement ne figure plus dans le top 10 des séries et des films regardés du catalogue. La mise en ligne de nombreuses nouvelles productions très attendues, dont Cowboy Bebop, un show inspiré d'une série d'animation culte des années 90, a aussi contribué à l'éviction de Squid Game. La série s'est d'ailleurs hissé en tête du classement. Voici le top 10 mis en ligne par le leader du streaming :

Cowboy Bebop Red Notice Tiger King 2 Hellbound Queen of Flow Arcane Prof poids lourd Maid Cocomelon Narcos : Mexico

En seconde place, on trouve Red Notice, un film d'action avec The Rock, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Malgré des critiques peu enthousiastes, le film rencontre un certain succès. Citons aussi la présence d'Hellbound, une série télévisée horrifique sud-coréenne qui ambitionne de marcher dans les traces de Squid Game, ou encore l'excellent Maid. Grâce à son écriture intelligente et ses acteurs convaincus, Maid est devenu la mini-série la plus regardée du catalogue Netflix, devant le Jeu de la Dame.