La saison 2 de Squid Game bat déjà des records sur Netflix

La saison 2 de Squid Game bat tous les records de démarrage pour une série TV sur Netflix. Elle pourrait aussi bientôt devenir la saison la plus vue de l'histoire de la plateforme, devant la saison 1 de Squid Game et de Wednesday.

La saison 2 de Squid Game n'est pas au goût de tous, critiques comme spectateurs, mais elle enchaîne les bonnes performances sur Netflix. Elle est devenue la première production à atteindre la première place du classement en simultané dans les 93 pays où la plateforme est disponible. Cette S2 était très attendue après que la S1 a cartonné et que Squid Game soit devenu un véritable phénomène de société.

Et les chiffres impressionnants ne s'arrêtent pas là. Sortie le 26 décembre 2024 seulement, la saison 2 de Squid Game est déjà devenue la troisième saison d'une série la plus regardée de l'histoire de Netflix, rapporte Variety. En moins d'un mois, elle cumule plus de 152,5 millions de vues. Elle n'est devancée que par la première (et unique à ce jour) saison de Wednesday (252 millions de vues) et la saison 1 de Squid Game, qui a atteint les 265 millions de vues. Il est donc très probable que Squid Game S2 devienne la saison TV la plus visionnée de Netflix dans les prochaines semaines.

Squid Game saison 2 a déjà battu plusieurs records et vise le Graal

Avant d'en arriver là, cette saison 2 a d'ailleurs déjà battu des records de précocité. Avec 68 millions de vues en quatre jours (du 26 au 30 décembre 2024), elle est devenue le démarrage le plus rapide de Netflix. Sur les onze premiers jours de sa disponibilité, on recensait 126,2 millions de vues, là encore un record.

Squid Game saison 2 est bien évidemment Top 1 mondial sur Netflix de manière interrompue depuis sa sortie. Mais elle entraîne également avec elle la saison 1 de la série sud-coréenne, qui se hisse au troisième rang des séries non-anglophones les plus regardées du moment. Certains téléspectateurs profitent de la tendance pour visionner la saison 1 pour la première fois avant d'enchaîner avec la seconde, tandis que d'autres l'avaient déjà vue, mais l'ont relancée avant d'attaquer la saison 2.

La saison 3 de Squid Game devrait sortir sur Netflix en juin 2025. Il s'agira de la dernière saison pour la série. Ensuite, des spin-offs devraient prendre le relais afin de surfer sur la popularité de ce qui risque bien de devenir une franchise.

